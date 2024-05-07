汽車金融雙雄 揮軍東協市場

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汽車金融雙雄近年業績

汽車金融雙雄和潤企業、裕融企業積極搶進東南亞市場，裕融除既有菲律賓據點新增醫療設備業務，去年再藉由100％子公司新鑫進軍馬來西亞，6日正式開業，初期主要聚焦醫療設備、工具機、營建設備與商用車融資租賃，將跨國複製台灣經驗，增加海外獲利貢獻。

新鑫表示，公司續擴大企業融資租賃版圖，積極開展海外事業，看好東協市場發展潛力，去年決定設立100％持股的馬來西亞子公司（Yulon Capital Sdn. Bhd.）。

新鑫馬來西亞子公司6日在吉隆坡孟沙南城總部正式舉辦開業儀式，新鑫分析，2022年馬來西亞經濟成長率高達8.7％，即便外部環境嚴峻、全球貿易放緩，2023年馬來西亞的營建業仍有6.1％的高成長率。

新鑫為裕融100％持股，自1987年成立來，自商用車輛融資租賃跨足企業金融領域，近年業績穩定成長，資本額自2017年的13.4億元，提升至2024年的55億元。

看好東南亞市場，裕融於去年加大布局力道，第一個據點菲律賓在中古車放款之外，去年正式增加醫療設備放款業務，並擴大至機器設備，由於已穩定獲利，藉此經驗再插旗馬來西亞。

和潤同樣將目光看向東協市場，董事會於去年5月通過以入股當地李華租賃的模式，正式介入柬埔寨市場，這也是和潤首度啟動東協市場布局，以柬埔寨做為起點。

和潤表示，初期主要先取得當地已有不錯經營實績的汽車租賃公司部分股權，儘管投資金額不大，但後續在站穩腳步後，將持續尋求擴大投資的機會，持續擴大海外布局將是公司長期發展方向。

和潤入股李華租賃後，首年即取得獲利貢獻，和潤表示，今年營運重點將升級微型金融執照，並進一步規劃多元產品擴增市場客源，未來將成為公司金雞母。