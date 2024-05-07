國銀新南向授信 Q1增1,207億

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國銀新南向授信3月暴衝，金管會公布，授信餘額首季增加新台幣1,207億元，3月單月就新增645億元、占逾5成，前二個月共增加562億元，提前達到今年授信增加目標634億元，達標率190％。

金管會分析，能提前達標的主因是印度、越南、澳大利亞等國家授信餘額增加，這三國已成國銀今年放款三大熱點，主要是景氣回溫帶動台商資金需求。

銀行局指出，截至3月底，新南向授信餘額較去年底增加最多的前三個國家，分別是印度新增613億元、越南新增224億元、澳大利亞新增181億元，銀行表示，主要是新增授信案件的挹注。

至3月底，新南向授信餘額較去年底增加最多的前五家銀行，清一色為民營銀行，分別是中信銀行174億元、北富銀128億元、台新銀行99億元、國泰世華銀行85億元、永豐銀行74億元。

受疫情影響，近年來新南向授信大起大落，據銀行局統計，2022年首季暴衝1,250億元、2023年首季則小增13億元、2024年首季則回升至1,207億元，已回到2022年的水準。

今年新南向發展最積極的中信銀表示，近年受全球地緣政治影響及疫情影響，台商正加速透過供應鏈整將產能、生產基地分散至東南亞地區，台商對外投資於東南亞的投資占比，已由2018年9％大幅提升至2023年20％，台商投資往往會以上下游聚落為首選，所以像越南、泰國、印尼、印度等，都是台商投資熱點，也逐步帶動產業聚落成形，激勵台商金融需求持續成長。

北富銀看好印度潛力，今年還申設印度孟買分行，由於印度為新南向政策重要目標國之一，2022年經濟規模達3.47兆美元，已超越英國位居世界第五大經濟體，印度央行預估去年GDP成長率6％，若能維持穩定成長，可望於2030年前超過日本，成為全球第三大經濟體。