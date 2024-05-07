攻破五窮六絕 空運價急漲

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航空貨運市場今年出現新局

AI、電商持續放量出貨，帶動空運市場突破五窮六絕魔咒，6日起美國線運費逆勢小漲每公斤約10～20元，台灣飛美西運費達185～240元、飛美東運費達225～260元。

貨代業者透露，這波漲勢跟月底出貨效應、大陸假期前後趕出貨，帶動運價急漲有關，大陸市場五一長假前急需排倉的貨每公斤喊漲至8美元，加上大陸電商因應618年中促銷大量鋪貨，都使台灣電子業貨量增加有限，但今年起恐怕得跟著多付運費搶艙位。

以往航空公司空運定價主要參考台灣市場，尤其中華航空、長榮航空貨運艙位分配以台灣客戶優先，但隨著「中國＋1」策略掀起供應鏈外移潮，加上去年大陸電商出貨爆量，台灣空運價格日漸受到海外市場影響，都促使航空公司分配給香港和大陸轉口貨（含東南亞）的艙位增加，在今年農曆年後，艙位分配順位更一舉翻轉為香港第一、大陸第二、台灣第三。

貨代業者表示，4月空運市場，除了中東危機影響從亞洲到歐洲的路線，目前台灣直飛歐洲每公斤約140元，基本上全球市場空運市場持穩，然而隨著電商商品、AI晶片和伺服器需求持續增加，消費者需求正在反彈，帶動空運需求，這也使得6月淡季不淡，預估第三季空運將出現更顯著的增長。

跟4月每家航空公司每周運價喊漲的狀況不同，貨代業者透露，4月底、5月初僅華航、長榮航等少數航空公司美國線運價喊漲，主要受惠跨太平洋運輸需求熱，但美國航空業反對增開中美航班，可運用艙位變少，在月底、季底、年節前後出貨增加時，大陸、香港轉口貨急增，很容易帶動運價急漲，航空雙雄貨運營收可望進補。