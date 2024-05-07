馬士基估Q2亞歐運力減2成

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全球貨櫃海運巨頭馬士基（Maersk）6日給客戶最新諮詢報告指出，紅海航運風險區域擴大，迫使船隻進一步延長航程，導致貨物運往目的地的成本與時間增加，預估第二季遠東-歐洲之間運力將減少15％～20％；再者，繞道非洲好望角航行的連鎖反應，引發設備和運力短缺。

對此，馬士基透露，為了提高船舶可靠性，已提高航行速度、增加運力等，至今已額外租用逾12.5萬個貨櫃。

自去年12月紅海危機以來，包括馬士基、長榮、陽明等多數航商，為了避開襲擊，將貨櫃輪改繞行非洲好望角，隨著拉長航程，運費跟著上漲。最新一波漲勢是在5月1日，目前美西每40呎櫃運價約4,100～4,200美元，歐洲線每40呎櫃運價3,800～4,000美元，雙雙站上4,000美元大關；美東每40呎櫃運價約5,300～5,400美元，也突破5,000美元關卡。

由於紅海局勢仍然複雜且持續演變，貨代業者稱，多艘船班延誤出現缺櫃現象，接著5月中，多家航商計劃每40呎櫃再漲1,000美元。

貨代業者的資訊顯示，4月海運市場，雖然新貨櫃船交付量激增，市場仍能維持平衡，新貨櫃船在3月交付41艘船、運力增加26萬TEU（20呎櫃）運力，4月交付2艘船、運力增加2萬TEU，但閒置船隊增幅不大，從3月的0.7％僅上升至0.9％，船公司將貨物轉運繞道好望角，導致運輸時需要額外增加約5％～9％的艙位。