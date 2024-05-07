石化、機械業結盟 赴美搶訂單

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中國大陸去年底宣布2024年起中止ECFA對丙烯等12項產品的優惠關稅，經濟部貿易署指出，石化業者為因應市場變化，正積極開拓新的市場，貿易署首次以「異業結盟」方式，協助我石化、橡塑膠機械及模具產業行銷國際，自6日起參加為期5天的「美國2024佛羅里達橡塑膠展（NPE）」。

隨市場變化，塑膠原料公會從前次、2021年的美國NPE展「無人參展」，到今年有6家石化業者攜手17家機械業者踏進國際大型展覽。貿易署指出，石化業者因應市場變化，正積極開拓新市場，再加上貿易署今年加碼補助公協會及廠商參加海外展覽，過去較少在國際大型展場露面的石化業者都加入國際展覽拚訂單。

貿易署說明，NPE展由美國橡塑膠工業協會主辦，是該行業全球買主的三年一度盛會，已有近百年歷史，貿易署及外貿協會集結業者，盼展現台灣產業的技術水準，爭取更多訂單；貿易署表示，美國是台灣第二大的機械出口市場，而美國政策近年來傾向於振興本土製造業，預期將可帶動機械產業新需求。

貿易署指出，本屆展覽是我石化業者首度搭配機械業者，透過異業合作完整展現塑橡膠供應鏈的樣態，以不同原料屬性及配方呈現打樣打型的技術性成果，藉以吸引買主進一步洽談。

為瞄準美國市場、拓展龐大商機，貿易署表示，全球已朝綠色及永續發展，石化產業正積極朝向環保材料及循環利用等趨勢，從客戶角度提供永續創新解方，而塑橡膠機械設備也致力朝智慧化及高值化方向研發。