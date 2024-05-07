加碼38億投資高雄 光寶新大樓動土

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光寶科技在經濟部的楠梓科技產業園區投資100億元，興建二期的營運廠房之後，再加碼高雄，向經濟部產業園區管理局承租土地，規劃投資38億興建「高雄光寶大樓」6日開工動土，新投資將以符合綠建築、低碳建築嚴格標準，規劃成地上26層、地下4層兼具綠色與智慧科技的辦公樓宇，未來將融合美學與現代化設備，打造楠梓科技產業園區新地標。

光寶總經理邱森彬指出，光寶深耕在地數十載，高雄一直是光寶拓展全球版圖的關鍵據點之一，做為楠梓科技產業園區土地週轉更新案的首家企業，自啟動一、二期工程至今，光寶已累積投資逾百億元，初估這些投資將為當地創造超過5,000個就業機會，以為高雄帶來更多元的發展。

經濟部長王美花表示，楠梓科技產業園區已華麗轉型成為高科技產業聚落，自美中貿易戰後，經濟部積極推動投資台灣三大方案，迄今已超過2.2兆元投資額，加上台積電在台灣一年達300億美元的投資，使台灣的經濟發展根基更加穩固。

王美花指出，在AI的時代，台灣占據了全世界大部分的半導體、伺服器等供應鏈產值，是台灣無可取代的優勢，光寶無論是在網通或是電源管理等領域，深受歐美等海外客戶肯定。

她說，光寶掌握全球商機以企業ESG以及員工照顧為先，除提供員工最好的福利，此次「高雄光寶大樓」更開放停車位供鄰近商圈民眾停放，在敦親睦鄰與社區營造也成為最好的典範。

高雄市長陳其邁指出，光寶發展雲端科技、工業自動化等智慧科技，與高市府推動產業「淨零、數位」雙軸轉型，奠定高雄百年發展根基相契合，台灣在科技產業具有強韌的供應鏈體系，面對國際競爭，高雄的成長正要起飛，高市府力推「亞灣2.0智慧科技創新園區」，目標打造「企業旗艦中心聚落」，也邀請光寶來亞灣繼續投資高雄。