土地明年完成整治 楠梓園區聯外交通2028完工

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台積電設廠的原中油高煉廠區，包括已規劃為楠梓產業園區在內的169.5公頃土地，土壤自2022年各分區陸續解除列管之後，預定2025年9月全數完成整治，在此同時，交通聯外道路也投入231.25億元，包括新增的國道一號園區匝道聯絡道，預定2028年全部完工。

行政院長陳建仁6日視察「楠梓園區聯外交通計畫」推動情形時表示，當交通分流、園區發展愈來愈健全，就可以吸引台積電來這多設一些廠，當然不只台積電，希望和半導體有關的產業都能進來。為了讓台積電根留台灣，交通規畫就有它的必要性跟迫切性。

陳建仁指出，為強化我國半導體競爭優勢與南台灣區域經濟韌性，行政院規劃建構南台灣半導體「S」廊帶，連結南科半導體製造聚落、高雄半導體材料及石化聚落與亞洲新灣區。為此，行政院去年核定「南部科學園區擴建高雄第三園區（楠梓園區）籌設計畫」，由高雄市政府與國科會南部科學園區管理局採2階段模式合作開發，第1階段由高雄市政府推動的「楠梓產業園區」，已於2022年7月開工，台積電公司2奈米先進製程廠也隨即在此興建中。

高雄市長陳其邁表示，楠梓園區原為中油公司高煉廠區，2021年9月起，高市府推動「楠梓產業園區設置計畫」，並積極代辦中油公司土汙整治作業，達成「褐地重生、土地活化」目標。

陳建仁表示，考量楠梓園區的營運與發展，完善當地聯外交通有其必要性與迫切性，因此行政院於4月24日核定「楠梓園區聯外交通整體計畫」，預計投入約156億元經費，新增國道1號楠梓南出北入匝道、園區連絡道，以及連接台1線匝道等工程，以打造便利的交通網絡與基礎設施。