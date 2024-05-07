大陸經濟是下行？還是轉型？

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房地產市場崩跌、國內消費下降、美國科技圍堵、歐盟針對電動車調查、國際信評評比的下修、人民幣匯率貶值…，長紅40年的中國大陸經濟，面臨空前的嚴峻。

筆者在春假前夕來到上海，近身觀察究竟。問出租車司機，生意可好？「大病初癒（疫情封城、清零）須要時間恢復元氣。」

有那麼嚴重？「中小商家影響大」司機回應。他的老闆就破產倒閉、積欠薪資，現在靠駕駛DD打車（上海的Uber）維持生計。

■高儲蓄率支撐消費動能，蘋果上海開大店即是明證

外資匯集的上海，其GDP在2022年衰退0.1％之後，2023年終於5％正成長。多家跨國企業營運總部因疫情期間困於封城、動態清零，乃轉往新加坡。由於外企是上海經濟重要一環（占上海經濟成長GDP的25％，全市賦稅33％，就業創造20％、內外銷產值分別占66％、30％），動見觀瞻。

儘管高檔餐廳傳出歇業，但見平價連鎖咖啡如雨後春筍，無縫接軌留下的空間。春假外灘萬頭鑽動、人潮如織，顯示高達42％的儲蓄率積累了強大市場動能。蘋果（Apple）3月在上海設立僅次紐約第五大道旗艦店、亞洲最大蘋果商城，執行長庫克親自主持，希冀繼續擴大大陸銷售網，由此反映對大陸厚實的消費力道的市場信心。

■台商聚集的昆山，朝「新質生產力」轉進

台商聚集的昆山，印證大陸開放進程。30年前是63萬人口、兩線車道，對外資來者不拒的三線城市，如今已蛻變為綠蔭大道貫穿、320萬人、規劃有致，比台北市容有過之無不及的大陸GDP第一大縣級城市。

跟著國家多個五年計畫的步伐，昆山推動一系列城市衛生基建、綠化（每年植樹12萬株）、減量發展、引進新時代高質量（產業）等新政，當地政府招商對象已轉成以綠色、永續、科技含量、附加值高的高新產業與服務業的「世界五百強」。

如星巴克（STARBUCK）去年在昆山投資15億人民幣（約64億新台幣），建成八公頃、生豆、烘焙、咖啡生產，以物流基地等垂直整合本土化的全產業鏈咖啡園區，以供應大陸全境市場所需。

傳產、中小企業規模為主的台商，面對不斷出台的環保法規、經營環境變遷，若調整力道不足，多面臨營運成本增加的挑戰。倘若沒有二代接班、加入新經營氣象，多半選擇縮小規模、出售、或出租廠方改以收租營生。如係以美國市場為導向的台資電子廠供應體系，則於2018年中美貿易衝突伊始，即布局東協國家如越南、泰國、馬來西亞，逐水草而居。

對與時俱進、技術創新、把握廣大內地市場練兵壯大的台資企業而言，美中貿易衝突、科技戰，則反而提供其再創新猷、企業壯大的機運。

■美中貿易衝突下，台資產業的機會

「平行替代」是台資企業在中美科技戰中的機會。其中尤以位於昆山、蘇州、寧波長三角地區半導體製程設備供應鏈關鍵零組件（部件）等關聯精密機械產業最值得期待。

一位長年在上海地區的VC投資銀行家觀察，中美科技戰開打，大陸力拚「在地製造」因應，科技戰的核心半導體產業近年來投資加大力度，提供昆山、寧波等一帶台資精密機械產業市場的機會。

一家在昆山地區多年的精密閥門製造廠，就因大陸市場快速擴張、過去五、六年間大幅擴廠，營收大增（大陸半導體製程設備供應鏈尚未建立，無法供應半導體製程設備所要求高品質的零部件如閥門、管線等）。

一家來自台灣的專業傳動器材製造商，其位於寧波兩處廠房面積即達69萬平方米（約69公頃），旗下氣動元件自有品牌占大陸市場的26％，倍數於同類產品德國大廠的12％。這家廠商以台灣技術為根柢，利用大陸廣大市場練兵，所生產氣動元件廣泛用於自動化機械及生產線，是自動化機械設備不可少的關鍵零組件。近年來更隨著自動化、5G等產業強勁需求，訂單持續升溫。推出線性滑軌等新產品，緊追台灣領導盟主上銀科技。

■當前景氣是階段性調整，長期仍值得期待

台資企業在大陸布局多年可分為機會財、管理財、以及到目前系統整合的經營戰略發展階段。尤其在台灣電子、汽車、半導體等科技導向產業發展進程中扮演關鍵角色的精密機械產業，若能與時俱進、發展出客戶所需、量身訂造的解決方案，反而是逆風轉型的契機。

大陸經濟究竟何如？會踏日本消失30年的覆轍、一蹶不振？抑或是危機即轉機，大陸藉此沈澱、儲能、把握機運轉型？

「大陸已是經濟巨人，要視地區、產業，看短線抑或是長期。」一位在大陸超過30年的企業家分析。大陸上升40年，未曾經歷景氣週期循環，「當前係階段性調整，用不著擔心。」

一位目睹大陸開放進程的歐商銀行家指出，從總的經濟指標顯示，大陸整體現狀強於歐美先進，諸多產業已是世界之最，如汽車出口；大陸製造地位儼然建立。尤其是四通八達的基礎建設，不但對外輸出（高鐵輸出印尼…），更為其長期發展打下基礎，實為其核心競爭力。