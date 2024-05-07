每一代創投的使命，就是開創新的時代

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文／沈立平■創投公會會員、益鼎創投業務協理

筆者眼中的創投是一個深具影響力的行業，但創投本身其實是新興且持續發展變化的，即便是在創投發源地美國也還不到80年歷史。

在1946年由美國哈佛商學院教授Georges Doriots成立第一家創投公司「美國研發公司」（American Research and Development,ARD），總共募集350萬美元，主要投資開發新技術的創新公司。自此，創投行業就推動著美國科學突破、技術發展、商業創新變革，現今幾乎所有美國科技巨頭背後都有創投行業的協助與扶持，創投成為推動美國不斷引領世界向前的動力引擎，甚至可以說矽谷就是創投和創業者共同孕育而成的。

■李國鼎引進制度，施振榮宏大創投開先河

1983年時任政務委員李國鼎率團赴美考察當時美國科技及產業發展，發現創投行業是一個國家創新及發展的最主要動力，當時台灣正在萌芽的科技產業正亟需資金挹注，因此正式將美國創投制度引進台灣，行政院制定「創業投資事業管理規則」，藉此台灣得以透過創投協助產業轉型與發展。

1984年由施振榮先生主導的台灣第一家創投公司宏大創投成立，迄今台灣創投發展到今年已經正式邁入40年，這期間創投行業伴隨台灣產業轉型與發展，有過激昂、也有過低潮，但創投行業從業人員秉持初衷持續支持產業創新和陪伴被投資公司克服種種困難，進而發展茁壯，推動台灣持續向前。

創投行業在整個創新創業生態系扮演極為關鍵的角色，是個資金體量和創造影響力高度不對等的行業。創投行業，相較於股票投資、固定收益投資、房地產投資等等，在全球投資占比極其微小，充其量被歸類在另類投資項目，甚至整個創投行業資金總量還不及一個中小型的投資信託公司管理資金規模。

但創投行業在整個經濟發展卻扮演極為重要的推進作用，華爾街日報甚至把創投稱為「人類最後的希望」，另引用賓州大學華頓商學院Ethan Mollick教授所言，「如果沒有創投對新創企業的推動，美國經濟成長會降低28％！」

■塑造創新創業的生態系，是夢想載體也是活水

今天在美國矽谷，創投也遠遠不是提供資金這麼簡單，創投行業塑造出一個創新創業的生態系，如果新創生態如同賴清德總統而言是一個亞馬遜雨林生態環境，那創投就是這個雨林生態系網絡中交錯縱橫的河流，孕育了創新生態的各種要素，進而促進了整個生態系的快速演化。

創投作為每個創業夢想的載體，而追逐夢想的過程肯定是跌跌撞撞，創投行業人員都深知即便創投會有少數風光成功的案件，但背後會有更多失敗的案件。對創投從業人員而言，投資過程中會不斷遭遇投資失利，但也不輕易放棄信心和希望，持續在創業投資這條路上匍伏前行，即便遍體鱗傷也要承擔時代的使命，傷口包紮好就再繼續向前推進，在一路投錯、錯過，不斷淬煉心智，讓創投成為這個時代跨越到下個時代的動力。

早在50年前政府擘劃下而設立工研院，以科技研發帶動產業發展，40年前引進創投制度去協助創新創業持續前行，這些政策都為台灣科技產業發展奠定基礎，包含了科學園區、半導體產業、電子科技產業，乃至於今天熱潮的AI產業也都以此為基礎才能蓬勃發展。

台灣這50年發展過程，從石化、鋼鐵、紡織轉型到如今舉世矚目並影響深遠的科技產業，這需要有政府政策支持、創業家精神、創投與資本市場共同去打造，因此筆者相信國家、產業、企業、創業家和創投的發展是緊密交織在一起的。

■台灣創投40周年，迎向時代轉折再創新局

今年是台灣創投40周年，創投公會已經規劃活動或出版刊物去回顧台灣創投這40年的點滴，我們回顧歷史是希望從前人的承擔與成敗中獲得激勵與啟示，進而找到未來前進的方向。每個時代創投的使命，就是去開創新的時代。

回首40年前，前人為我們打下堅實基礎，放眼未來40年，我們背負使命就是為下一代開創未來的台灣產業新格局，在我們眼前有威脅、有挑戰、但有更大的機會，這一個重要的時間轉折點上，創投用創新及勇於承擔風險的投資邏輯，去完成時代賦與的使命和歷史責任。讓我們必須一起努力透過創新與投資帶領台灣再創新局，塑造更美好、更有競爭力的台灣。