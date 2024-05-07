台積電是台灣矽盾，但它的後盾在哪？

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有護國山之稱的台積電，今年第一季法說會會中公布海外新廠最新布局，不僅新廠增加，先進製程的比重也大增。有人質疑此舉已威脅台灣半導體產業發展，惟此係深陷於地緣政治漩渦的企業，在缺乏政府奧援下，不得已的作法。

國發會主委龔明鑫3月6日在立院答詢時表示，台積電在全球積極擴充產能，但2奈米、1.4奈米先進製程都留在台灣。不料，從日前法說會釋出海外設廠規劃可知。美國亞利桑那州第一廠由原先公布的5奈米製程，直接跨入4奈米製程；第二廠已進入2奈米製程；日前甫宣布的第三廠更是達到2奈米或更先進製程技術。

固然海外設廠會有當地政府提供補助，4月8日美國商務部宣布將根據《晶片與科學法》，向台積電在亞利桑那州的子公司提供高達66億美元的直接資金補助，以及50億美元低利貸款。惟美國廠建廠緩慢、相關人才匱乏、營運效率低落、工會力量龐大以及法令嚴苛，《紐約時報》曾指出，赴美設廠成本比在台灣高至少4倍。美國政府提供的補助金看似很多，卻遠遠不足遠赴美國投資增加的成本。

■美國強勢干預，日本半導體殞落史殷鑑不遠

詭異的是，為何台積電還願意在美國投資第三廠？實有其不得不的考量。疫情期間供應鏈中斷，尤以晶片短缺問題最為嚴峻，各國始體認出台灣在半導體供應鏈的重要性。加上兩岸關係不睦，地緣政治風險日增，要求台積電分散產地。美國推動製造業回流，亦將台積電納入計畫之內。

台積電創辦人張忠謀曾說：「台積將成為地緣政治的兵家必爭之地」，也深知日本半導體殞落史。日本曾是全球半導體巨擘，一度拿下市場半壁江山，卻在美國強迫下，於1986年簽訂《美日半導體協議》，還有「301條款」與反傾銷等手段，逐步削弱產業競爭力，至今在全球導體生產市占率僅剩1成。基此，台積電只能選擇加碼美國新廠，不過也可以從以下做法，看出其平衡策略：

首先，台積電若是有意強化美國布局，勢將引入其引以為傲的先進封裝CoWoS技術，例如輝達（NVIDIA）的GPU就是其CoWoS的最大客戶，尤其是Blackwell新世代平台架構還將使用更複雜的CoWoS-L技術。但目前台積電尚未規畫在美國設立CoWoS廠，雖然客戶可在就近的全球第二大封測企業-Amkor廠進行，但Amkor技術仍與台積電一條龍的作法有相當的差距。亦即美國客戶選擇在亞利桑那州生產，卻有不少晶片需運回台灣的CoWoS廠進行後段封測，已失去在美生產分散風險的目的，成本也將暴增。

其次，總裁魏哲家於法說會上表示，海外廠成本高且有通膨因素，客戶會分擔更高成本，台積電長期毛利率仍可望達53％以上。張忠謀曾說美國的半導體生產成本，比台灣高出50％，後來更修正為1倍。美國客戶是否能接受美國廠高昂的售價，將是一個大問號。

■台積電海外設廠，採進可攻退可守策略

值得觀察的是，海外建廠如火如荼的展開，光美國廠就要增加250億美元投資，而台積電財務長黃仁昭在法說會上卻指出，台積電今年資本支出目標維持280～320億美元不變。據報導，台積電將以66億美元的補助款，在三個廠中建構小型試產線，而非大型量產線。

易言之，台積電採進可攻退可守策略，在建廠初期，不急著打造規模經濟，僅在美國布建基礎產能，除可滿足美國政府以及客戶擔憂產能集中於台灣的隱憂，也可承接不在乎成本的企業訂單，例如：具有國家安全的國防晶片，或是毛利率極高的GPU晶片，並可作為台灣訂單滿載時的備用產能；待高階訂單應接不暇，或是當地緣政治風險提高時，美國廠也可以在一年或數個月內，快速擴增產能。

蔡英文總統曾在《外交事務》（Foreign Affairs）強調：「台灣的晶片產業是世界的矽盾，既保護世界也保護台灣。」但當台灣企業面對地緣政治的侵擾，還願意根留台灣，蔡政府非但沒有化解美國的質疑，還大談「晶片外交」，將台積電作為政治籌碼，讓企業單獨蒙受外國巨大的壓力。

■政府應協助排除障礙，抗拒白宮不合理要求

我們認為，政府應協助包含台積電等企業，解除相關障礙，作為企業的後盾。對外，應仿效韓國政府，協助三星、SK海力士等韓企，向美國爭取補助，並抗拒白宮不合理的要求；對內，更應排除投資障礙，近期暴露供電不穩問題，即為企業最關切的議題。