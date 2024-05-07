美財報季尾聲 8成獲利超預期

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今年標普500企業獲利年成長預估

美國第一季財報季即將步入尾聲，截至上周五（3日）為止，標普500成份股當中有高達80％企業發布財報，其中近8成獲利超預期，整體獲利較上年同期增長5％，創下2022年第二季以來獲利年增幅最高紀錄。

根據FactSet的最新統計顯示，這些已發布財報的美國企業約有77％的實際每股盈餘（EPS）優於預期，該比重略高出十年平均值的74％，但與五年均值相同。在通訊服務、公用事業、消費與資訊科技等帶領下，在標普11大產業版塊中，有八大版塊的企業獲利均增長，至於呈現獲利衰退的產業則為能源、醫療保健與材料等。

到上周為止，美國整體企業獲利年增幅為5％，高出前一周估算的3.5％。如果該成長幅度不變，將締造2022年第二季以來年獲利成長最佳紀錄。

就營收而言，標普500企業中有超過6成發布上季營收超出預期。截至目前，美國企業的整體營收成長率為4.1％，也略高於前一周的4％。若4.1％為第一季實際營收成長，將是標普500企業連續第十四季營收呈現增長。

分析師對於企業獲利前景仍然相當看好，根據FactSet的調查預測，今年第二、三與四季的企業獲利成長幅度預估將達9.6％、8.4％與17.1％。至於2024年全年獲利成長將上看11％。

迄今，美股科技七雄已有六家財報均出爐，除特斯拉財報表現慘淡，其他五家業績均符合或超出預期。以蘋果為例，雖然在上周發布會計年度第二季營收與獲利雙雙下滑，不過整體業績超越市場預期。至於最後一家重量級科技巨擘輝達，將在美東時間5月22日才會揭露財報。目前分析師預期第一季EPS將達5.14美元、年增359％。華爾街也相當關注輝達針對AI前景與客製化晶片部門的看法。

本周美股財報季將步入平淡，標普500企業中只有56家發布財報，其中又以將在美東時間7日盤前發布的娛樂集團迪士尼業績最受矚目。