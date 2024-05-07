英特爾跌深 基辛格加碼挺自家股

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今年以來英特爾股價每況愈下，近日該公司發表財測不如華爾街預期後，股價更跌至今年新低，但英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）對公司展現強大信心，自掏腰包趁低點買進大筆股票。

據基辛格提交美國證交會（SEC）的文件，他在4月29日至5月1日期間一共投資25萬美元買進8,100股英特爾股票，平均每股價格30.85美元。

基辛格這次是透過家族信託買股，該信託目前持有3.94萬股英特爾股票。基辛格另以個人名義持有10.73萬股，還透過其他信託持有44.44萬股英特爾股票。

基辛格自2021年當上英特爾執行長以來便大力推動改革，一心要讓英特爾重返全球晶片龍頭寶座。這段期間他已多次在英特爾股價低點買進公司股票，上一回是在今年2月，無奈英特爾股價至今遲遲沒有反彈。

今年以來英特爾股價下跌39％，同一期間標普500指數上漲7％。英特爾在4月底公布上季（1至3月）財報後，又因財測不如預期而使股價重挫，在5月1日收盤跌至30.37美元，創下今年以來新低，6日盤前股價約在31.00美元。

英特爾日前預期本季營收約在125億至135億美元之間，低於華爾街預期的136.3億美元。英特爾預期本季EPS約在0.10美元，也低於華爾街預期的0.24美元。

投資機構Stifel分析師羅伊（Ruben Roy）表示：「我們認為英特爾未來處境艱難，因為該公司正推動多年轉型計畫，除了要擴大產能還要翻新晶片設計，在四年內追趕五個節點的製程進度。」他將英特爾股票評等維持在「續抱」。

摩根大通分析師斯爾（Harlan Sur）也表示：「雖然英特爾近日表現令人刮目相看，但未來12個月英特爾團隊將面臨最艱難挑戰。」