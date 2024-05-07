中東再緊張 油價應聲漲

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以色列軍方6日要求巴勒斯坦人撤出拉法東部，外界擔憂這是即將進攻拉法的預告，中東情勢再度緊張，加上沙烏地阿拉伯調漲多數地區6月原油價格，帶動國際油價6日上漲。

台灣時間下午17時，布蘭特原油期價勁升0.77美元或0.93％，報每桶83.73美元，美國西德州中級原油期價走揚0.89美元或1.14％，報每桶79美元。

加薩停火協議談判恐將觸礁，雙方領袖互嗆，地緣政治緊張再度升溫，哈瑪斯5日重申必須結束戰爭才能換取釋放人質，但以色列總理尼坦雅胡斷然拒絕這要求。

以色列軍方旋即於6日發表聲明，呼籲巴勒斯坦人民撤出拉法東部，聲稱這是有限度的行動，但並未明述具體原因，估計約10萬人受影響。

IG市場分析師席卡摩爾（Tony Sycamore）表示，以色列可能前進、擴大在拉法行動，如今以巴達成停火協議的希望消退，原本趨緩的中東情勢再度緊張，本周西德州中級原油可能回彈至每桶80美元。

另一支撐油價的原因在於沙國調高銷往亞洲、西北歐以及地中海地區的6月原油官方售價（OSP），反映這個石油出口大國對於今夏原油需求強勁的預期。

ING商品研究部主管派特森（Warren Patterson）表示，上周因地緣政治緊張緩和，使得周線油價重挫逾7.3％，但本周伊始中東情勢動盪，洲際交易所（ICE）的布蘭特原油價格獲得更有力的支撐，帶動油價走高。

派特森提及，沙國調高多數地區6月OSP，顯示本季原油供應吃緊。

美國原油供應也出現緊俏跡象，根據油田服務商貝克休斯（Baker Hughes）3日公布，美國上周鑽探中的油井數量減少7個至499個，創2023年11月以來最大單周減幅。