中美電動車普及 汽油需求成長腰斬

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專家指中國與美國車市不斷轉向電動車，加上汽油的消耗量在去年報復性反彈後回歸常態，因此今年全球汽油需求成長可能腰斬，讓煉油業下半年的獲利持續被壓縮。

顧問公司Wood Mackenzie預測今年全球每天汽油需求量成長34萬桶至2,650萬桶，僅去年每天需求成長70萬桶的一半，創2020年來最低。其分析師古普塔（Sushant Gupta）認為跟中美電動車普及率不斷上升有關。

顧問公司Rystad Energy分析師薩德夫（Mukesh Sahdev）預期今年全球每天汽油需求量增加約30萬桶至約2,600萬桶，每天增加量不到去年約70萬桶的一半。

國際能源總署（IEA）預期今年全球電動車總銷售量裡，中國所占比率達45％、歐洲約25％和美國逾11％。

古普塔預測今年中國每天汽油需求量僅增加1萬桶，就是因為有更多人購買電動車的緣故，這會讓中國接近其運輸燃料需求的頂點。至於美國需求頂峰已經過去而下降。

從今年中國每天汽油需求來看，中國石油預測成長1.3％至約380萬桶，中國石化估計成長1.7％至約419萬桶。根據能源資訊局（EIA）資料，2018年美國每天汽油需求量約932萬桶創新高，但2023年已縮減至894萬桶。

相較之下，印度和印尼因經濟高增長和電動車所占比率低，因此正成為推動全球汽油需求的主要來源。像印度官方估計截至明年3月底止，其本年度每天汽油需求量較去年度成長5％至90.8萬桶創新高。

Woodmac和Rystad均預期美國煉油業利潤，在夏季需求旺季結束後，會在下半年持續承受壓力。

另外，Woodmac指歐洲汽油需求停滯不前，加上奈及利亞最大財團Dangote的新煉油廠每天產量在28萬桶到30萬桶之間，也給歐洲煉油業利潤構成壓力。