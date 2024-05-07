巴菲特旗下鞋商 進軍中、歐

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跑鞋製造商Brooks 小檔案

波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）子公司兼跑鞋製造商Brooks Running執行長謝里登（Dan Sheridan）近日表示，儘管目前主要營收來自於美國，但他們看好中國大陸與歐洲業績成長潛力。Brooks計畫今秋在上海開設中國大陸首家門市，之後也可能擴展更多據點。

巴菲特過去曾投資和長期持有陸企比亞迪的股票，並獲得巨額回報，但近年持續減持比亞迪。除此之外，巴菲特及波克夏海瑟威鮮少關注中國大陸市場，此次透過旗下的Brooks Running進軍中國大陸市場，引起市場關注。

4月26日甫上任執行長的謝里登在上周末波克夏股東大會受訪時表示：「就跑步普及度而言，中國是前十大市場之一。這是一項長達30至50年的發展策略，我們將長期致力於此。」

Brooks創立於1914年，總部位於美國華盛頓西雅圖。Brooks是股神巴菲特掌理的波克夏旗下公司，主打高端市場，約85％的營收來自於美國。

據市調機構Circana/Retail Tracking Service統計，Brooks在美國成人高性能跑步鞋的市占率達到21％，旗下熱銷系列包括Ghost與Adrenaline GTS等。

現年51歲的謝里登預測，到了2031年時，全球跑步愛好者人數可能翻倍成長，而成立110年歷史的Brooks將掌握市場優勢，能夠抓住3億人以跑步或走路為主要體能活動的龐大商機。

謝里登表示：「當你看到本品牌的機會與支持這些商機的趨勢時，自然會對我們的成長與前途感到興奮。」Brooks的產品大多在越南製造，少數於印尼生產。

謝里登1998年加入Brooks，2019年成為該公司營運長，2022年晉升為總裁。謝里登從64歲的韋伯（Jim Weber）手中接下領導大任，這位前執行長因健康因素辭職。

俄烏戰爭延燒與能源成本飆漲促使消費者縮減開銷，導致零售商庫存過剩與利潤降低。但歐洲市場最近開始顯現復甦跡象，這對於Brooks可是大好消息。

謝里登表示：「我們贏得跑者親睞的方法是，以科學為基礎搭配出色的設計。」