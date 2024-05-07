達1.56億美元 韓控9家跨國投銀 非法放空交易

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韓國金融監督院（FSS）去年底針對全球大型投資銀行展開調查後，稍早宣布最新調查結果，發現九家跨國投資銀行、合計進行總價2,112億韓元（約1.56億美元）的非法放空交易。

金融監督院並未公布這九家銀行名單，但表示這九家銀行共放空164檔股票，違反大部分程序規範。這九家銀行當中已有二家遭到金融監督院開罰，並交由檢方進一步調查，是否違反韓國資本市場法，其餘七家銀行的懲處措施仍在審查當中。

金融監督院資深副院長Hahm Yong-il表示，目前為止這九家銀行進行的裸賣空交易，大多是因為「股票餘額管理不當」，例如借券數量不足，並未涉及內線交易或其他須負刑事責任的不公平交易行為。

他表示，除了上述九家銀行確定進行非法放空交易外，金融監督院也將繼續調查另外五家銀行是否在韓國進行非法放空交易。

雖然放空交易在許多國家被視為合法證券交易，但在韓國卻引發許多政治爭議，因為韓國散戶投資人嚴重抗議放空交易造成股價下跌。

去年10月金融監督院已指控巴黎銀行及匯豐控股兩大跨國投資銀行，「蓄意且頻繁」進行非法放空交易，並在去年12月對兩家銀行開罰。金融監督院也在去年11月下令全面禁止非法放空交易，並成立特別小組調查其他跨國投資銀行的非法放空交易。

這次調查發現多數非法放空交易來自總部設在歐洲的跨國銀行，另有少數來自總部設在美國的跨國銀行。這些跨國銀行大多是透過香港分行在韓國進行非法放空交易。調查另指出，2021年5月以來在韓國進行的非法放空交易，有多達90％都來自上述14家跨國銀行。

目前韓國政府正在建立一套放空交易監控平台。雖然韓國政府先前宣布放空交易禁令將在今年6月底到期，但韓國總統尹錫悅近日透露，禁令可能一路維持到放空交易監控平台上線為止。