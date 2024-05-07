要讓AI具空間推理能力 AI教母李飛飛 打造新創公司

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外媒引述內情人士表示，被喻為「AI教母」的電腦科家李飛飛正在打造「空間智慧」（spatial intelligence）新創公司，擬利用類似人類的視覺資料處理技術，讓人工智慧（AI）具備先進推理能力，有可能是AI技術的大躍進。

被視為AI界先驅的李飛飛近期在種子輪募資為其新創公司籌措資金，投資人包括矽谷創投公司Andreessen Horowitz和加拿大創投公司Radical Ventures。李飛飛去年加入Radical Ventures，擔任科學合夥人。

兩家創投公司的發言人與李飛飛對此消息不予置評。

李飛飛因開發大型影像資料庫ImageNet在AI界聲名大噪。她現為史丹佛大學人本人工智慧研究院（HAI）共同所長，曾擔任谷歌Cloud團隊AI負責人和推特（現為X）董事。

熟知內情人士在描述李飛飛的新創公司時談到，李飛飛4月在溫哥華TED大會發表演說時表示，最先進的研究涉及演算法，能夠合理推斷影像和文字在3D環境中的樣子，並利用「空間智慧」的概念，對這些預測採取行動。

為了解釋這個概念，她展示了一張貓伸出爪子將杯子推向桌子邊緣的照片，人腦可以在一瞬間評估玻璃杯的幾何形狀、它在3D空間的位置、它與桌子、貓和其他物品的關係，並預測接下來會發生什麼事，並採取行動防止事情發生。

李飛飛說：「在空間智慧驅動下，大自然創造了這種眼見和行動的良性循環。」

李飛飛透露，她在史丹佛大學的實驗室試圖教電腦「如何在3D世界運作」，例如使用大型語言模型讓機器手臂執行任務，例如依據口頭指令開門和做三明治。