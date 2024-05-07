美國用戶 TikTok歸美企所有 蘇利文：合理

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短影音平台TikTok應用程式在美國被禁進入倒數9個月，美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）日前公開表示，擁有中資背景的TikTok，其美國用戶部分轉歸美企所有，是非常合理的措施。

美國總統拜登在上個月簽字通過總價950億美元的國安包裹法案，其中一項條款強制在美國擁有高達1.7億用戶的TikTok平台，必須與中國母公司字節跳動切斷，否則將在美國被下架並封鎖。

蘇利文4日出席約翰·甘迺迪表演藝術中心舉辦的金融時報周末節（FT Weekend Festival）時，針對TikTok問題表示：「我們相信此舉促使美國企業擁有TikTok中的『美國部分』，在世界任何地方都是合理的。」他並表示：「沒有理由今年不會出現最終結果。」

禁令最快明年1月生效，最慢明年4月實施，然都在今年11月的美國總統大選之後。拜登和他的預期對手、前總統川普無論如何都不想得罪TikTok粉絲，也就是大宗的年輕選民。政治風險諮詢公司歐亞集團（Eurasia Group）總裁布蘭默（Ian Bremmer）上周在公開信中直言，儘管選情迫在眉睫，但立法「剝離或禁止」是正確的措施。

布蘭默強調，正如情報機構示警，TikTok成為國安漏洞，北京政府可以利用它監控美國人，而且美國沒有任何除了封殺或入主平台以外的措施可以減輕這類風險。此外，加薩戰爭只會加劇現在採取這項行動的必要性，有合理的間接證據顯示，TikTok的演算法和審查規則正透過人為操作將內容導向親巴勒斯坦及反猶太情緒，且其他研究顯示，字節跳動根據中國人的喜好來形塑內容。

然而，TikTok是否有美國買家是另一個問題。由美國前財長穆努欽（Steven Mnuchin）負責的Liberty Strategy Capital正在籌組集團收購該平台，而布蘭默對此認為仍有待觀察。他認為：「最有機會收購TikTok的會是上市的科技巨頭，然而它們將因反壟斷問題立即遭到審查。」