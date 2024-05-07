通縮衝擊 陸企淨利潤5年首降

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去年大陸部分行業上市公司淨利潤表現

據統計，大陸約5,200家上市公司去年淨利潤總額較上年減少3％，為五年來首次下降，反映通縮壓力加大的經濟現況。從行業看，房地產企業大幅虧損，波及鋼鐵和建材等行業，僅剩汽車行業表現不俗。分析指出，若陸企繼續削價出口競爭，將危及全球經濟。

日經中文網6日報導，除金融行業外，統計在上交所和深交所上市的企業所披露的去年財報，淨利潤合計為人民幣（下同）2.85兆元，比上一年下降約1,000億元。此外，今年第一季，上市公司淨利潤也比去年同期減少5％，顯示復甦緩慢。

個別行業看，去年房地產企業最終虧損135億元，是2000年有全面數據以來，第一次出現虧損。關係密切的行業也受到影響，其中，鋼鐵和建材行業去年的淨利潤分別減少13％和34％，石油和化工則下降18％。

不過，去年汽車企業大幅推高了利潤，包括零部件在內的282家公司淨利潤增長48％至1,315億元。值得注意的是，光是在純電動車領域，正與特斯拉競爭世界第一的比亞迪，淨利潤就達到300億元，年增81％。全球電池巨頭寧德時代去年的淨利潤也較上年增加44％，達441億元。

個人消費行業整體表現也穩定。去年家電行業利潤年增14％，食品增長17％。但分析認為，在個人消費減少之前，解決年輕人失業和房地產不景氣帶來的負財富效應，是大陸政府的重要課題。

報導還指出，大陸企業的資本效率正在下降。淨資產收益率（ROE）下降0.7個百分點至7.7％，與日本的約9％和超過18％的美國相比明顯遜色。

報導分析，這是因為大陸國有企業比民營企業更受到禮遇，且比起效率，這些企業更追求規模，但大規模的資本投資和研發，雖然增強了國際競爭力，但並沒有為企業帶來相應的利潤。

報導還暗示，企業利潤下滑的原因，與削價出口競爭有關。報導表示，前年秋季以後，大陸的批發物價持續負增長。作為對策，企業開始關注出口。例如去年1～3月的鋼材出口年增3成，但也引來歐美關注並展開調查。

報導稱，如果大陸的內需增長乏力和低價出口攻勢增強，世界經濟的風險將隨之加大。