陸大宗商品價格指數 連二升

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中國物流與採購聯合會日前公布4月中國大宗商品價格指數顯示，4月指數為115.4點，月增3％，漲幅較上月增加2.4個百分點。連續兩月上漲，且漲幅有所擴大。意味企業生產加速恢復，經濟景氣回升，但仍有需求不足、去庫存壓力較大等問題。

從分行業別來看，有色、化工價格指數月增率繼續保持上漲態勢，尤其是有色價格指數較上期大幅上漲6.6％。分析認為，4月分有色金屬價格指數大幅上漲，主要是受全球製造業回暖，以及銅礦等原材料供應緊張影響。

另外，在重點監測的50種大宗商品中，與上月相比，有21種大宗商品價格上漲。價格漲幅位居前三位的品種分別是精煉錫、氧化鐠釹和電解銅，較上月分別上漲12.5％、9.5％和8.6％。

中物聯大宗商品交易市場流通分會表示，4月大宗商品價格指數連續兩個月上漲，並且漲幅有所擴大，顯示企業生產加速恢復，大陸經濟景氣水準不斷回升，企業發展信心不斷增強。另外，部分行業需求不足問題仍然比較突出，去庫存壓力較大，流通業在引導生產、促進消費中的作用仍有待進一步發揮。

上海鋼聯金屬中心總經理魏迎松表示，4月有色金屬價格大幅上漲，主要是受製造業回暖，以及銅礦等原材料供應緊張影響。他分析，4月製造業採購經理人指數（PMI）為50.4％，連續兩個月位於擴張區，顯示製造業繼續保持恢復發展態勢。

山東隆眾總經理朱勝紅指出，4月焦煤、焦炭等能源價格走低，主要是受庫存上升，下游終端採購節奏放緩等因素影響。