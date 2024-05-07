陸五一長假出遊 逼近3億人次

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新冠疫情後，大陸旅遊市場逐漸回溫，大陸央視報導，今年「五一」假期大陸國內旅遊出遊合計2.95億人次，年增7.6％，若與疫情前的2019年相比，則成長28.2％，國內遊客出遊總花費人民幣1,668.9億元，年增12.7％，較2019年同期成長13.5％。

此外，今年「五一」假期出入境人次升溫。據大陸國家移民管理局通報，「五一」假期邊檢機關共計846.6萬人次中外人員出入境，較去年「五一」同期增長35.1％，單日出入境通關最高峰落在5月3日，達180.1萬人次。

長假期間，大陸居民出入境476.8萬人次，年增38％；港澳台居民出入境291.9萬人次，年增20.8％；外國人出入境77.9萬人次，年增98.7％。

第一財經報導，假日經濟火熱的背後，反映了大陸消費市場的活力與潛力。搶抓五一消費旺季，各地促消費政策也密集推出。連日來福建、山東、浙江、上海、廣東等多個省份陸續公布消費品以舊換新的實施方案，明確了消費者參與汽車、家電等以舊換新的支持範圍和補貼細則。

中國貿促會研究院院長趙萍認為，從五一假期消費情況來看，商品消費持續回升，服務消費也將保持較高成長趨勢。數位消費、綠色消費、健康消費、新能源汽車消費、電子消費將會成為新增長引擎。全年消費增長的潛力將得到更加充分的釋放，消費規模穩中有進，消費在國民經濟中第一拉動力的地位將得到鞏固。

發改委國家信息中心宏觀經濟研究室副主任鄒蘊涵表示，消費者從追求「有沒有」變為看重「好不好」，智慧化、綠色化需求潛力巨大。以舊換新迎合消費升級的需要，加快推動高品質耐用消費品進入日常生活，滿足了人民群眾對美好生活的嚮往。