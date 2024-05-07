人行調查 宏觀經濟現春燕

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

大陸銀行家與企業家對宏觀經濟看法變化

中國人民銀行最新報告顯示，大陸第一季GDP年增率5.3％超乎預期、各項宏觀經濟數據回溫，市場對經濟前景轉趨樂觀。調查顯示，第一季銀行家宏觀經濟熱度指數為35.4，較上季上升4.3個百分點，為連續兩季上揚。

人行公布第一季銀行家問卷調查報告顯示，59％受訪銀行家認為當前宏觀經濟「正常」，35.1％認為「偏冷」。展望第二季，銀行家宏觀經濟熱度預期指數為39.7，比第一季高出4.3個百分點，銀行家對前景普遍看多。

銀行家的樂觀來自於貸款需求的回溫。人行統計顯示，今年第一季貸款總體需求指數為71.6，比上季激增10.1個百分點。從行業來看，製造業貸款需求指數69最高，比上季上升6.1個百分點，且不論大中小型企業，貸款需求全都顯著上揚。

2022年疫情肆虐期間，銀行家宏觀經濟熱度指數一度跌至17.4。去年年初曾彈升至40.2，但因復甦遜於預期，去年第三季又跌至27.8，如今已是柳暗花明、春燕紛飛。

人行同時公布的企業家問卷調查報告顯示，第一季企業家宏觀經濟熱度指數為29.7，與上季持平。其中，41.7％的受訪者認為經濟「偏冷」，57.3％認為「正常」，僅1％認為「偏熱」。

反觀2022年，當銀行家對宏觀經濟熱度跌到17.4谷底時，企業家對宏觀經濟熱度仍保持在26左右的水準。而今銀行家對前景一片看好，但企業家對經濟回升的體感溫度，顯然稍遜於銀行家。

另根據人行公布第一季城鎮儲戶問卷調查顯示，在資金運用的選擇上，有23.4％的受訪民眾表示「更多消費」，與上季持平。傾向「更多投資」的民眾占14.9％，比上季減少0.7個百分點。值得注意的是，傾向「更多儲蓄」的民眾高達61.8％，較上季增加0.7個百分點。顯示民眾對於經濟前景的看法相對保守，寧願縮減開支、以因應市場變化。