熱潮續燒 陸Q1黃金消費增近6％

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黃金價格強勢上漲帶動下，中國黃金協會數據顯示，2024年第一季大陸黃金消費量為308.905噸，年增5.94％。但消費出現兩極化，由於避險需求激增，實體黃金投資獲得較高關注，溢價相對較低的金條及金幣消費大幅上漲，年增26.77％。

澎湃新聞報導，快速上漲的金價，加上黃金首飾加工費和品牌溢價等因素，消費者觀望情緒增強，使黃金首飾消費受一定程度抑制。據統計，2024年第一季大陸黃金首飾消費量為183.922噸，年減3％；金條及金幣106.323噸，年增26.77％；工業及其他用金18.660噸，年增3.09％。

報導指出，金價居高不下及巨幅波動，導致黃金加工銷售企業生產經營風險增大，批發零售企業進貨轉趨謹慎，首飾加工企業原料成本上升、出貨量下降。相較之下，避險需求激增，進一步使實體黃金獲得較高市場關注度，帶動金條及金幣消費量大增。

央視引述業內人士指出，目前國際金價已進入高位盤整階段，呼籲短期追漲投資人保持謹慎。

財報表現方面，目前A股共有12家黃金礦產上市公司，至少已有八家揭露2023年年報，包括紫金礦業、山東黃金等。據統計八家黃金礦業上市公司在全球擁有50多座金礦礦山，採選、冶煉黃金超200噸，合計營收人民幣（下同）4,599.38億元，年增10％；淨利273.36億元，年增12.54％，相當於日賺7,489萬元。