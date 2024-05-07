擴張速度略放緩 財新4月服務業PMI 微減

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最新公布的財新中國4月服務業採購經理人指數（PMI）為52.5，較3月下降0.2點。顯示4月服務業景氣仍維持擴張，但增速略有放緩。

財新網報導，稍早公布財新中國4月製造業PMI上升0.3點至51.4，續創2023年3月來新高，不過服務業表現顯然稍有降溫。

報導指出，從服務業PMI分項資料來看，4月服務業供需兩旺，經營活動指數和新訂單指數持續高於榮枯線。其中新訂單指數、新出口訂單指數在擴張區間小幅上升，分別創2023年6月、7月來新高。受訪企業表示，需求基本面轉強，加上業務拓展，帶動新業務量增長；海外市況改善，旅遊活動增加，出口銷售也隨之上升。

與製造業情況相似，就業市場還未出現改善。服務業就業指數連續三個月位於收縮區間，且4月更跌至2023年以來最低。調查企業反映，部分員工自願離職，同時企業出於成本考慮裁撤冗員，導致用工量下降。儘管用工減少，服務業企業尚有餘力處理積壓訂單，積壓工作量指數雖小幅上升，但仍低於臨界點。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，2024年第一季的經濟增速超出市場預期，製造業穩健增長，消費逐步回升，經濟開局良好，這與財新中國製造業PMI和服務業PMI連續數月高於榮枯線保持一致。

4月服務業PMI數據表現仍優於製造業，投資品製造行業產銷兩旺，景氣逐漸從下游向中上游傳導。

但他也說，預期偏弱仍是經濟發展的利空因素，進而導致就業壓力增加和通縮風險提升。展望未來，除應推動前期政策盡快落地見效，並維持當前經濟回升趨勢，逐步改善市場預期。