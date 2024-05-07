比亞迪4月銷量 增近5成

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大陸新能源汽車市場競爭激烈，龍頭企業比亞迪4月銷售表現穩定增長。公司5日公布產銷快報顯示，4月新能源汽車銷量31.32萬輛，年增49％，較3月銷量增加逾1萬輛，表現平穩。外銷市場持續拓展，4月海外銷量達4.1萬輛，年增176.6％。

澎湃新聞報導，進入2024年以來，比亞迪率先在大陸新能源車市場打響數波價格戰。旗下的主力車型漢、唐、秦、元等車款，於春節後推出低價版本，降幅普遍達人民幣（下同）數萬元。

財報顯示，主力車型大幅度降價並未對比亞迪的利潤造成明顯影響，比亞迪第一季毛利率仍高達21.9％，較去年同期成長4個百分點。

比亞迪5日公布數據顯示，4月新能源汽車銷量31.32萬輛，相較2023年同期銷量為21.03萬輛，年增49％，回顧3月份比亞迪銷量則為30.24萬輛。年內累計銷量為93.95萬輛，較去年同期成長23.24％。

海通證券報告指出，由於經濟型車主對補貼的敏感度較高，預計比亞迪將受益於「以舊換新」政策的推動，再加上出海和高端化推進，預計2024年該公司新車銷量約378萬台，年增幅上看25％。

旗下品牌數據顯示，4月王朝網和海洋網仍是比亞迪的銷售主力，王朝網銷售量達15.87萬輛，海洋網銷量為13.9萬輛，二者合計銷量達29.79萬輛。騰勢品牌銷量達1.11萬輛，高端品牌仰望的銷量為952輛，方程豹銷量達2,110輛。