美元利變保單 成今年主戰場

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

今年以來推出的美元利變型終身壽險

美元利率居高不下，美元利變壽險成今年壽險保單主戰場，今年至5月初至少已有六家壽險新推出至少11張美元利變壽險新保單，包含國泰、台灣、凱基、遠雄、台新、宏泰等壽險，5月最新宣告利率約在3.85％～4.05％不等。

去年利變保單因不敵美債與分紅保單的競爭，全年僅賣出2,703億元，創11年新低，但今年情況逆轉，在降息預期下，利變保單有望捲土重來，壽險業今年多將美元利變壽險視為重要主力商品，首季賣出738億元，超過投資型保單的545億元，且首季利變型保單銷售9成是利變型壽險，第一季利變型壽險新約保費724億元。

今年至5月初，至少有六家壽險推出新的美元利變壽險保單，張數至少逾11張，今年1月推出的美元利變壽險至少就有5張。依各壽險公司5月宣告利率，新的美元利變壽險宣告利率普遍在3.95％，有5張高於4％，最高來到4.05％。

因應商品結構轉型，壽險的利變壽險也成「變型金剛」，壽險業今年推出的美元利變壽險會增加給付項目，包含癌症、長照等給付。像國壽4月新推的保單，主打業界首創具癌症新型療法提前給付的利變型保單，繳費期間罹患癌症並接受癌症標靶治療等特定五項癌症新型療法，可提前領取保險金，加入外溢機制等。

台壽5月與合庫銀行合作新推保單則是針對高齡者擔憂的失智，以利變型保單結合特定傷病給付，若保戶罹患嚴重阿茲海默氏症或嚴重巴金森氏症，可提前一次性給付特定傷病保險金，壽險給付、特定傷病給付是二擇一。

利變型壽險從2014年以來年年都賣超過3,000億元，但去年利變型壽險僅賣出2,627億元、年減16％，相較最鼎盛時期的2018年賣出近7,000億元，減少超過4,300億元、衰退達6成。今年壽險業積極調升美元利變保單宣告利率，5月市場最高美元宣告利率已到4.05％，加上今年新台幣、美元等責準利率調升，保費相對便宜，吸引多家壽險公司積極推出新美元利變保單搶市。