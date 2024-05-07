5月7檔ETF除息 有望吸引資金搶進

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

高股息ETF投資熱度不減，已公布配息金額的台股高股息ETF中，5月共有七檔將進行除息，其中有五檔年化報酬率都超過10％，最高者有17％，市場預計將吸引存股族持續搶進，資金動能不缺。

據各投信已公布的高股息ETF最新配息金額，5月將有永豐ESG低碳高息、復華台灣科技優息、復華富時高息低波、富邦特選高股息30、國泰永續高股息、台新永續高息中小、兆豐永續高息等權等七檔高息ETF將進行除息，以3日收盤價估算，有五檔年化報酬率超過1成，受益人數最多的國泰永續高股息ETF也有逼近10％，最高的復華富時高息低波ETF甚至高達17％。

投信業者表示，進化的高息ETF結合永續或中小題材，在配息上亦有不錯表現，可望持續成為市場吸金焦點。

永豐ESG低碳高息ETF經理人張怡琳指出，近年來除ESG永續投資越來越受投資人認可，低碳也成為市場投資人關注焦點，觀察台股投資人喜愛的高股息ETF的追蹤指數，從起初單純僅依股息殖利率作篩選因子，進階到「ESG+股息」的雙因子指數，如今隨著低碳成為企業發展重點，低碳要求，也被納入高息指數的篩選條件，且門檻更為嚴苛，成分股要納入真正具備低碳能力、競爭力相對強的企業。

台新投信認為，統計2017年以來5月布局中小型股（臺灣永續高息中小型總報酬指數），有高達71％的機率贏過布局大型股（台灣50總報酬指數），搭配即將進入除權息旺季，高息股將成為盤面重心。