阻詐有功 元大銀賞員工每人萬元

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有功即時行賞。元大銀行行員去年成功阻詐3.21億元，加上3月開戶數創歷史新高、年增逾8成，元大銀決定對逾千名行員發放專案獎金，每人1萬元。

元大銀行澄清，這次發出逾千位行員每人1萬元獎金，並不是外傳因為元大台灣價值高息ETF（00940），市場傳出因為00940在3月募集爆量，最終以1,752億元成立，申購期間包括券商及銀行工作量倍增，所以為此「每人發1萬元」補償員工；元大銀再三強調獎金，與00940沒有關係，主要是因行員阻絕詐騙業務有成，及今年來開戶數大幅增加的專案獎勵。

元大銀強調，主要是因為第一線存匯主管及同仁全力投入金融防阻詐騙業務，及今年來台股持續攀升，證券交易熱絡，新開戶數大幅增加，為慰勉同仁辛勞，發放每人1萬元專案獎金。

據統計，十家銀行去年成功攔阻超過7,013件詐騙案，為民眾守護逾64.3億元，其中，元大銀行阻詐件數為537件、阻詐金額約3.21億元。

元大銀表示，2022年底著手發展「天網AI模型」，歷經一年的模型建置、測試反饋及優化，已在今年1月1日正式上線運作。鑒於詐騙手法層出不窮，且個案犯案時間點不同，元大銀行透過資料分析技術，來分析警示帳戶的行為模式與數據特徵，再利用機器學習技術建構自動化AI辨識，達到「多變數綜合判斷、提前偵測、大數據反饋學習」的功能，可提前偵測7成以上的警示帳戶。

另方面，00940本周五（10日）將進行掛牌成立以來的首次大換股，一有動靜都備受投資人關注，當日將宣布新成分股名單，據投顧預測，現有50檔成分股中，將有24檔將被剔除，例如長榮、漢唐、亞翔、世界等全都上榜。根據00940公開說明書規定，在10日公佈新成分股後，需在生效日起五個交易日完成新股調整，也就是說，00940要在5月17日完成新股異動的權重分配。