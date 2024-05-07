凱基人壽用心守護新住民

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台灣新住民含新二代人口已突破百萬，由於語言與文化隔閡，新住民在台生活常面臨溝通障礙、金融知識取得不易及資源匱乏等挑戰。凱基人壽（原中國人壽）秉持以人為本的精神，從語言平權、通譯員培力與二代支持等三大面向出發，領先業界開創有溫度的新住民友善服務，期能成為多元社會中溫暖守護的力量，協助新住民家庭在台安居樂業，發揮保險業安定社會的積極價值。

金融商品複雜度高，對母語非中文的新住民而言，要獲得平等的資訊和資源更有難度。根據「新住民在台生活狀況調查」指出，新住民中文聽說能力通常優於讀寫，透過母語或聲音、影像方式溝通將優於書面文字，凱基人壽考量到真人的服務溫度無可取代，去年與台灣新住民家庭成長協會合作，成為金融業首家推出越南語、馬來語、泰語、印尼語、緬甸語、菲律賓語、日語、韓語及英語等九國語言口譯服務的壽險公司，由具備中文能力的新住民通譯員協助用客戶的母語與其溝通，各地櫃台也配置多國語言翻譯機提供即時服務，跨越語言障礙。

為強化新住民保險保障與風險管理觀念，也製作15支多國語言保險知識動畫影片，並首創多語版本的「保戶重要權益提醒」，清楚說明保單重要名詞及保障權益，用心提供新住民語言平權的保險資訊服務。

為避免因語言與文化上隔閡，讓新住民落入金融弱勢困境，或成為詐騙集團目標，凱基人壽特為新住民通譯員量身訂做金融防詐課程；更啟動北中南金融保險進階專班系列課程，加強通譯員保險知識專業度，提升案件翻譯品質，並進一步輔導培訓有興趣深耕保險業的通譯員，協助拓展就業機會，取得同工同酬的平等權利。

據統計，新住民子女占全台學生人數7％，是台灣未來發展不可或缺的力量。凱基人壽持續支持協會的新住民子女多元輔導服務，提供中文教學與課業輔導，幫助幼時因故未能留在台灣成長，剛回台不熟悉中文的新住民子女，儘早融入及適應台灣生活，展開幸福人生。