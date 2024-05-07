108位好手爭后冠 中國信託女子高球公開賽 5/9開打

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日次巡與台巡共同認證之年度大型女子高爾夫賽事「2024中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」5月9日起一連三天於桃園市龜山區東方高爾夫俱樂部登場，總獎金達日幣3,000萬元（約新臺幣630萬元），由中國信託銀行贊助的「中國信託女子高爾夫之星」將和來自臺灣、日本、泰國、大陸、韓國及德國共108位好手角逐后冠與日幣540萬元（約新臺幣113萬元）冠軍獎金。

中國信託銀行6日舉辦「2024中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」開賽記者會，中信慈善基金會副董事長陳國世、中信金控行政長高人傑、中國信託銀行子行日本東京之星銀行董事長黃清苑、台灣女子職業高爾夫協會（TLPGA）理事長劉依貞、日本女子職業高爾夫協會（JLPGA）副會長小田美岐、東方高爾夫俱樂部總經理郭秋琳，以及「中國信託女子高爾夫之星」丁子云、安禾佑、張子怡、張雅淳、劉芃珊共同出席。

陳國世表示，中國信託自1978年開始連續舉辦20屆「中國信託盃國際高爾夫隊際錦標賽」，以高爾夫開啟國民外交，舉辦賽事與國際接軌，很榮幸再次攜手TLPGA和JLPGA舉辦臺、日共證賽事，提供全球女子職業高爾夫選手切磋的國際舞臺。

「中國信託女子高爾夫之星」安禾佑表示，經過美次巡Epson Tour的歷練，她的抗壓力更為強大，從小就在東方高爾夫俱樂部打球的她，對 場地非常熟悉，期待拿出最佳表現將后冠留在臺灣。

這次的賽事自5月9日至5月11日三天開放球迷免費入場，有機會抽10萬元YAMAHA電動機車、BenQ 65吋液晶電視等多項的好禮。

無法到場可透過中華電信MOD博斯高球2臺轉播、臉書粉絲專頁、CTBC BROTHERS中信兄弟官方頻道YouTube網路直播，零時差為選手加油。