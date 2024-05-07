富邦媒：H2營收動能將躍進

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富邦媒（8454）6日舉行法說會，總經理谷元宏對於momo全年營運，釋出下半年營收動能超過上半年、2024年的營業利潤率將略低於2023年的新展望。

另外，富邦媒今年將繼續投資發展新事業引擎，並鎖定「mo店＋」、「momo Ads」零售媒體廣告、及直播電商等三大新事業，其中，「momo Ads」將扮演活化數據流量變現的核心競爭力，直播電商部分，則計畫重磅打造品牌專場直播間、擘劃直播主供應鏈。

富邦媒上周公告第一季財報後、上周五（3日）股價收跌逾5％，6日出現跌深反彈、一度漲逾5％，收盤價435元，上漲3.69％。第一季合併營收約268.8億元，年增7％，續寫單季歷史同期新高，並繳出單季歷史第三高的成績單，表現優於台灣整體線上零售業，營業利益11.1億元，營業利益率4.2％，歸屬於母公司業主之稅後純益9.1億元，每股稅後純益（EPS）3.78元。

另外，富邦媒今年將配發現金股利每股14.8元、及股票股利0.5元，合計15.3元，以6日收盤價435元計算，現金殖利率約3.4％。

2023年台灣整體零售市場全年營業額4.57兆元，寫下歷年新高，惟疫後電商紅利消退，使得電商整體營業額成長幅度低於實體通路，2024年第一季國內整體零售市場營業額年增3.1％，其中實體通路年增4.9％、電商年增3.6％，相較於2023年第一季實體零售業年成長9.8％、電商年增1.8％，顯示電商正在逐步恢復成長力道中。富邦媒今年第一季占整體零售營業額占比約3.4％。

富邦媒今年第一季總交易訂單1,310萬筆，與去年同期1,180萬筆相比增加11％，但平均訂單金額1,973元比去年的2,038元低，會員第一季達到347萬，比去年同期的323萬成長7.4％，然每用戶平均貢獻度7,435元比去年同期的7,446元下滑1.5％左右，通膨壓力是否正影響消費支出？值得後續關注。富邦媒目前是國內電商龍頭。