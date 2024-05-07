大立光鎖定手機鏡頭 持續擴產

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大立光營業報告書出爐，董事長林恩平針對今年的營運計畫指出，今年其產銷重心仍將集中在手機相機鏡頭產品，並在持續提高生產技術的同時，亦繼續擴大產能規模，以維持其在製造成本及產銷體系上的優勢和競爭力，並持續創造獲利成長。

第二季進入產業淡季，加上本季預計沒有品牌手機新品挹注出貨動能，大立光對短期營運展望看法保守，不過其4月營收仍有年、月雙增表現，推升今年前四個月合併營收達147.71億元，以年增逾2成、回升至近三年同期高點。

林恩平日前於法說會中預期，3月到5月的出貨動能差不多，6月則還不明朗；不過，隨著下半年有更多新機款導入升級鏡頭產品，第四季其整體產能估將會滿載。

大立光近期也再度加碼擴產，並斥資約6.97億元購置生產設備，以因應後續產能需求。

林恩平在報告書中表示，大立光將繼續秉持「創新、專業、速度、彈性」的經營理念，致力於產品開發與品質提升，持續創造獲利成長。

手機鏡頭仍是大立光今年產銷重心，後續大立光亦會持續投入手機相機鏡頭研發，同時擴大研發團隊規模及產品範圍、新增產品線，以提升產品的值與量。此外，也將致力於其他新產品運用的開發與製程能力，以維持長期產業競爭力。

隨著生成式AI應用推展智慧型手機市場亦跨向AI-ready熱潮，外界皆關注今年手機鏡頭市場的升級效益。

林恩平先前亦透露，新機款的升級主要集中在下半年，並採用高階模造玻璃的混合式鏡頭，下半年亦將放量。