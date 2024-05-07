是方LY2智能資料中心 下季啟用

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是方電訊5月28日舉辦股東會，董事長吳彥宏、總經理劉耀元在致股東報告書中揭露2024年營運展望，認為雲端、AI、AR／VR是未來資料中心及網路服務發展的重點，企業對於相關服務之佈局將牽動未來市場競爭版圖變化，是方電訊LY2 AI智能資料中心規畫第三季季底商轉，提供企業業務成長之各項需求，亦將帶動是方營收獲利跳躍式成長。

是方6日公布4月營收2.77億元，相較去年同期成長8.43％，前四個月營收11.33億元，年增6.85％。

吳彥宏表示，中美貿易戰、俄烏戰爭、以哈戰爭等情勢詭譎多變，亦牽動全球產業鏈重大變化，而通膨問題不僅改變民眾消費習慣，亦造成經濟發展之不確定性，成為企業發展的變數。

是方長久以來定位為電信中立的AI智能資料中心提供商，透過「三環三線」的網路布建，已吸引全球知名科技大廠及電信公司進駐，LY2 AI智能資料中心預定2024年第三季季底啟用，已吸引AI及雲端等國際知名客戶進駐，成為帶動是方未來幾年營收、獲利成長的主要動能，法人預期，是方電訊2025年營收獲利將撐竿跳、雙雙衝高。

為順應AI及雲端產業未來發展趨勢及全球供應鏈之重組，是方強調，將持續針對資料中心及雲端服務進行投資，除了依計畫進行中的LY2 AI智能資料中心興建案，是方電訊亦將因應客戶不斷增加，擴增聯外寬頻，從目前800GB擴大至1000GB。

今年股東會擬通過分派現金股利每股10.6元，合計8.2億元，董事酬勞336萬元、為2023年稅前盈餘的0.3％，由於營收獲利持續成長，亦擬發放員工酬勞合計8,526萬餘元、為2023年稅前盈餘的6.9％。