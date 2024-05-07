大綜、大塚 Q1獲利同期新高

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系統整合商大綜及資服廠商大塚6日董事會通過第一季財報。大綜受惠認列資料中心建置案及應用軟體暨顧問服務專案，第一季每股稅後純益2.03元，而大塚所代理的3D繪圖等工具軟體，在AI趨勢帶動下，應用範圍擴增，第一季每股稅後純益亦達3.06元。雙雙創下歷史同期新高紀錄。

大綜第一季營收10.08億元，年增29.41％，稅後純益為0.79億元，較去年同期成長163％，每股稅後純益（EPS）為2.03元，年增160％，單季獲利創歷史同期新高。

大綜目前客戶以製造業為主，占比65％，其次為服務業（20％）、醫療產業貢獻（約1成），而政府及學校等業務約有5％的營收貢獻。以產品來看，近一半（47％）營收以電腦資訊軟體基礎建設為主，其次為軟硬體方案（34％）、軟體及顧問諮詢服務也有15％，綠能暨儲能管理產品約占4％左右。

大綜因去年第四季訂單延至第一季認列，加上AI主機訂單於第一季到貨交機，且企業景氣小幅回溫及大陸市場第一季成長39％，推升第一季的營收獲利表現。

該公司表示，2024年看好生成式AI所帶動的應用解決方案、並持續發展新一代資料中心解決方案，同時鎖定智慧製造趨勢並提供相對應的軟體和服務，而SAP／CAM企業軟體暨顧問銷售也同步增溫，加上綠色能源暨管理業務等，均是推升今年度業績成長的機會。另一方面也會再擴展海外市場。

大塚第一季營收4.61億元，年增2.08％，稅後純益0.52億元，年增8.3％，每股稅後純益3.06元，較去年同期2.78元，成長10％。大塚6日董事會並通過配息8元，以6日收盤價158元計算，隱含現金殖利率約5.06％。