慧洋兩大理由：散裝有戲唱

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慧洋-KY持兩大理由看多散裝航運後市，一是由於多地區域衝突持續，造成船舶繞道、周轉天數增加，又逢第二季南美穀物旺季，散裝船舶需求持續擴大；二是疫情期間散裝新造船數量遭貨櫃船排擠，今年散裝市場新增運力較過去幾年仍偏低，支撐運價。

另外，慧洋6日公告4月自結財報，單月合併營收18.1億元，月增4.43％、年增16.26％，營業利益6.69億元、年增60.81％，營益率達37％，稅前盈餘5.77億元、年增103.71％，主要受惠運價漲、匯兌收益，單月每股稅前盈餘0.77元。

BDI（波羅的海運價指數）4月平均1,731點、年增16.96％，其中巴拿馬型、超輕便極限型散裝船平均運價分別為16,137美元、14,863美元，年增5.12％、16.55％；進入5月，截至3日，巴拿馬型、超輕便極限型散裝船平均運價分別上行至16,694美元、16,194美元。

慧洋前四月營收65億元、年增26.38％，自結營業利益21.12億元、年增176.9％，稅前盈餘達20.69億元、每股稅前盈餘2.77元，均較去年同期顯著成長，平均營益率維持在3成以上。

船隊布局方面，慧洋4月交付一艘載重8.23萬噸的巴拿馬型新船，已簽訂三年以上長期租賃合約，總計旗下有135艘船舶，平均船齡八年，尚有一艘6.4萬噸級極限型預計上半年交付。慧洋絕大多數船舶都在日本船廠製造、採日圓支付，運費則收取美元，目前美元強勢、日圓貶值，挹注匯兌收益。

在環保法規日趨嚴格下，慧洋持續擴大節能船隊布局。2023年上路的兩大環保法規，碳排放強度指標（CII）第一年評等將在5月中公告，評等較差的船舶，可能因需要降速或改裝，負擔更多的營運成本，加劇老舊船舶淘汰壓力，慧洋船隊為業界最輕齡、也是最具規模散裝節能船隊，對評等結果深具信心，樂觀環保法規推動散裝市場發展向上。