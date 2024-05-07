中和捷運新地標 蓄勢待發

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國泰建設攜手三井不動產集團的「台日地產龍頭」，位於新北市中和的首發案「META PARK」，挾著雙品牌光環、捷運地標、大基地、大尺度開發等優勢，今年1月初橫空出世，人氣、買氣雙雙開出紅盤，二期「METRO PARK」即將接棒登場，5月6日舉行開工動土典禮，中和捷運地標蓄勢待發。

「METRO PARK」基地緊鄰「META PARK」，靠近環狀線中原站，開發規模龐大，兩期基地面積廣達5,400坪。負責銷售此案的海悅廣告表示，大型住宅開發案的規畫與建造，需要投入相當大的心力，這次國泰建設與三井不動產集團兩大龍頭共同合作，傾注雙方最好的資源與深厚建築實力，全面拉高規格，合力將本案整體開發尺度推向國際高度，立基的起步點足足「高人一等」，傲視群樓。

在兩大強勢建築品牌「台日混血」DNA加持下，市場關注度與網路討論聲量始終居高不下，二期「METRO PARK」接棒在即，已備受各界期待。

海悅表示，「METRO PARK」延續一期高規格開發尺度，同樣由李祖原聯合建築師事務所、日本日建設計、永峻工程顧問、聿善景觀設計、袁宗南燈光設計等國際級大師組成建築團隊，規劃28～52坪格局，以SC鋼骨結構打造兩棟31～32層建築，加上一期「META PARK」的兩棟摩天大樓，未來落成後，四棟超高摩天建築群，將重塑捷運中原站旁天際線，躍居為最醒目的捷運地標。

值得一提的是，二期臨路面同樣規劃大尺寸退縮的林蔭步道與沿街廣場，待兩期社區完整開發時，將成功打造出大型聚落質感，街廓相連合體，也將成為一條兼具時尚潮流與閒適氛圍的繁華商業廊帶，開啟中和地區民眾嶄新生活視野。未來走在大尺度退縮的林蔭步道上，就好像置身在優雅的日本街區，感受綠意與愜意同步蔓延。