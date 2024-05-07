砸75億 亞大健康產業園區動工

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台中市豐富專案設定地上權案去年由亞洲大學得標，亞大預計重砸75億元、在豐原打造「亞洲大學豐富健康產業園區」，6日動土開工。亞大董事長蔡長海表示，將力拚2026年底前完工營運，台中市長盧秀燕則期盼發揮築巢引鳳的效果，促進山城發展。

盧秀燕表示，豐富健康產業園區將帶來八大利多，因園區招商有成，不僅將帶來大學、醫院、長照機構、公托等建設，未來還會扶植新創，吸引相關產業進駐，並帶動就業機會及人口成長。

盧秀燕強調，豐富園區歷經四任市長的努力，專案定位從最初金融、生技、運動產業，最終調整為健康福祉產業園區後成功招商，感謝亞大願意接下使命，造福台中市民，也實現豐原人一直希望有「大學城」的夢想，未來可望發揮築巢引鳳效益，吸引相關的產、商業進駐。

蔡長海表示，亞大創校23年，因看見需求，於霧峰區創立亞大附醫，也因社會責任，從霧峰到豐原，打造全齡健康產業園區，整體投資上看75億元，可提供530個急性病床、200個長照病床，以及照護30名幼兒，並可創造多達2,000個就業機會，將力拚2026年底前完工營運。

蔡長海強調，未來亞大附醫及長照機構正式營運後，也會同步整合霧峰院區的醫療資源，擴大亞大學生實習、就業場域，並結合中國醫藥大學的資源，將台中生醫產業領域推向另一個高峰。

亞大校長蔡進發表示，豐富健康產業園區規劃興建亞大附醫528床、綜合長照大樓200床、公托30位，落實從急重症銜接至長期照護的「醫養合一」理念，並提供醫療、長照、產學合作、生技產業及實習教育、就業的「一條龍」服務。

蔡進發進一步表示，未來亞大兩家附屬醫院發展特色，會聚焦急重症醫療及精準醫療、幹細胞免疫醫療、再生醫療及AI智慧醫療，透過導入智慧醫療器材輔助，讓更多智慧醫療解決方案進入臨床應用，協助醫療端診斷決策，大幅提升品質與效率。目前也與美國哈佛大學、史丹佛大學、超微半導體AMD等世界一流學術、產業合作，希望AI的亞大，成為培育「智慧醫療大健康產業」人才的搖籃。