食品廠 啖520就職商機

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520新任總統、副總統就職在即，食品廠藉機大發利市，包括泰山攜手馬祖酒廠推1.8萬瓶紀念酒款，黑松攜手金門酒廠推出總統副總統就職紀念酒新作，臺鹽與台糖長榮酒店合作開發鹽麴巧克力做為520國宴伴手禮，預估在520話題下，可增進第二季營收動能。

馬祖酒廠首度攜手泰山企業，並取得總統、副總統肖像獨家授權，發行「TEAM TAIWAN 挺台灣」瓷瓶、玻璃瓶兩款520限量紀念酒。泰山首季營收27.57億元、年增4.13％，4月起進入茶飲、水品銷售旺季，此次520紀念酒款更有助攻第二季營收的效益。

黑松攜手金門酒廠再次推出總統副總統就職紀念酒新作，58度金門高粱酒將自8日起於全台便利商店開放預購。

黑松指出，金門高粱酒之於台灣的意義，好比威士忌之於蘇格蘭，是足以代表國家的象徵性烈酒，此次即以最熱賣的58度金門高粱藏酒推出紀念酒款，備受藏家期待。

臺鹽攜手台糖長榮酒店，研發全糖城市最具代表性的伴手禮鹽麴巧克力，除為2024年台南400和520府城國宴暖身慶賀外，亦呼應即將來臨的母親節送禮旺季。臺鹽首季稅後純益1.04億元、每股純益達0.52元；第二、三季是夏飲旺季，力拚海洋鹼性離子水順銷維持成長。（工商時報提醒您 禁止酒駕 未成年請勿飲酒）