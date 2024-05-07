紡拓會助力 紡纖廠赴歐搶單

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面對中國大陸紡織產能過剩、低價外銷的威脅，國內紡纖廠新纖、力鵬、南亞攜手紡拓會，日前在德國texprocess國際紡織品展，以環保的紡織品循環生態系解決方案，搶占國際品牌與歐盟市場的關注，爭取新市場商機。

功能性紡織品循環生態系統「Functional textiles circular ecosystem」的解決方案，是以單一材質打造Garment to Garment綠色產業鏈全循環生態系，提高紡織廢棄物的回收再利用率，同時有效減少塑料對環境造成的影響。

紡拓會指出，相關廠商的永續低碳、環保創新為紡織產業鏈帶來了嶄新的解決方案，這項技術的應用潛力龐大，將在紡織產業中開創一個全新產業鏈循環，並為可持續發展做出重要貢獻。

新纖長期研發recycle回收原料的PET、PBT、TPEE等材料，在汽車、鞋材與高性能材料的產業應用；新纖指出，過往聚酯彈性體材料都以發展在工程塑膠材料的領域應用。目前與紡拓會研發技術共同開展的綠色材料新領域應用，能創新應用在紡織品及成衣服飾高防水、強貼合的關鍵材料，國際品牌感到十分驚喜，認同其減碳概念，也表示高度興趣與後續合作交流的積極意願。

紡拓會指出，「功能性紡織品循環產業生態系」引領新產業價值鏈的供應鏈夥伴共同合作，專利技術布局，環扣高分子材料技術到無縫接合結構方法，將研發成果技術移轉與擴散至膜材製造廠、以貼代縫製程設備廠、紡織布料主副料廠以及整合功能性服飾與鞋材袋包廠，帶動紡織產業上中下游合作的產業循環生態系，進一步提升台灣產業的國際競爭力。