業績與件數創單季新高 永慶加盟四品牌 Q1業績衝百億

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永慶加盟四品牌第一季績效表現

永慶房產集團績效持續突破新高！永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產加盟四品牌，今年3月以44億元業績突破歷史紀錄，今年第一季也締造高達98億元業績，較去年同期大增67％，成交件數超過1.5萬件，雙雙創下單季新高。

身為台灣最大房仲集團，永慶房產集團全台已突破1,700家店、2.7萬人，今年第一季新展店數超過55家店，其中成立未滿三年的「永義房屋」就占21家店。在創辦人暨集團董事長孫慶餘的帶領下，永慶從直營到加盟皆落實「先誠實再成交」，力行把已知房屋所有資訊、誠實告知消費者，協助買賣雙方達成買賣屋決策，這樣的堅持，也反映在持續突破新高的績效上。

永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成表示，永慶自許為誠實房仲，這個誠實房仲已經從當年的一滴清流，躍升為市場主流，永慶加盟四品牌今年第一季的成績可以看到，已經有35家店季業績突破3,000萬元，甚至已誕生15位「千萬業績經紀人」，凸顯出消費者對永慶品牌的信賴與肯定。

此外，身為科技房仲先驅，永慶房產集團目前擁有超過300人的數位與資訊團隊，致力打造更安全高效的房產交易平台，莊志成表示，去年底推出升級版的〈i智慧Pro〉，將過去各獨立的系統進行整合，更方便的是，即使人不在店裡，只要用手機就能連線使用，店東長可以隨時掌握店務及人員狀況，經紀人也可以善用系統進行績效和行程管理，事半功倍。

加上〈i學苑〉線上學習平台，提供各種房產知識、系統教學、房市概況分析等線上課程，協助店東培育房仲菁英，拼出亮眼成績。

另一方面，永慶加盟總部持續舉辦各種訓練課程，獲得店東長與經紀人一致好評。像是已經接連舉辦三個場次的「擴大事業版圖」研習會，由集團內的店東無私分享自身的成功經驗與經營管理know-how，打造共好共享的加盟文化；「房仲經營管理師」課程則聘請外部專業講師，搭配集團內部高階主管，分享市場趨勢、行銷與經營策略等，自2019年開辦以來場場爆滿，積極幫助加盟店提升業績、拓展事業版圖，用行動實現「幫加盟店賺錢」的承諾。

有了加盟總部完善的資源，助攻永慶加盟四品牌第一季業績達到1,500萬元以上的店數有將近160家店，達3,000萬元以上的有35店，還有四家店業績達到5,000萬元以上，超越許多店一整年的業績。

在個人業績部分，季業績「突破300萬元的經紀人」則有超過380人，「突破500萬元的經紀人」逾80人，「突破1,000萬元」多達15人，顯示永慶房產集團是最強創業平台，也是經紀人最佳發展平台。

莊志成表示，今年國內景氣穩定，出口、消費信心回溫，推升民眾購屋信心，加上新青安優惠貸款續行，促動首購族加快購屋腳步，下半年房市買氣預期將持續延燒，今年績效亦可望逐季成長，永慶房產集團接下來也持續拓展版圖。