康和期貨 送愛至家扶基金會

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有別於其他同業提供優惠給客戶，康和期貨發揮創意，將業務推廣與社會公益相結合，於今年農曆春節期間舉辦「春節‧康和送愛」活動。利用春節期間國內期貨市場休市階段，以海外期貨商品交易與愛心公益活動結合，累積公益捐款達12.5萬元。

近年來，社會對於弱勢家庭及兒童青少年保護議題持續關注，尤其在疫情、高物價等打擊之下，脆弱群體的生活面臨更多挑戰。基於對兒少福祉的重視，康和期貨遂與長期關懷弱勢兒童少年及其家庭的非營利組織合作，並選擇在台服務已達73年的家扶基金會進行捐贈。

康和期貨王文浩總經理表示，企業經營不僅僅是為了盈利，更應該肩負起對社會的責任。這筆捐款旨在支持家庭扶助基金會的永續運作，為需要幫助的家庭提供經濟援助和相關社會服務。王總經理更表示，康和期貨深信每個家庭都應該享有基本的福祉和支持，並承諾將持續支持家庭扶助基金會的工作，為社會做出積極貢獻。

台北家扶中心主任謝曉雯表示，康和期貨的愛心將有助於擴大基金會的服務範圍，提供更多的經濟、醫療、教育等援助，幫助更多有需要的兒少走出困境，增強信心，有朝一日受協助的兒少者有了美好的前程與未來，就可成為家扶基金會的支柱，提供援助給其他需要幫助的兒少，如此就創造出社會善的循環。

弱勢家庭除了需要社會的關懷之外，更需要更多的金融保護。有鑑於此，康和期貨王文浩總經理承諾家扶基金會，將以「如何辨識與防範金融詐騙」做為主題，發揮其在金融業的專長，來向受扶助的年輕人們進行說明宣導，旨在保護弱勢不要被金融詐騙所害，並以實際行動落實對於弱勢家庭及兒童青少年的關懷。