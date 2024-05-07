食農創生計畫 魏應充盼複製到更多縣市

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好食好事基金會推動「食農創生計畫」今年邁入第3年，並首度跨出彰化，擴大輔導來自雲林及南投的團隊，好食好事基金會捐助人代表魏應充近日出席第三屆計畫開訓典禮時表示，希望計畫能促進食農產業發展，並將成功經驗複製到更多縣市。

頂新和德基金7年前捐助成立「好食好事基金會」，成立首家以食農科技為主題的新創加速器，累計6屆協助55家團隊，為將全國加速器輔導經驗注入農村，2022年起在彰化推出「食農創生計畫」，今年邁入第3屆，共8團隊入選，其中，可可沃莊園、九蝦行製蝦專門所、拾捲maki樹葡萄、長城食堂、阿瑋米香、鰻好生活等6家來自彰化；在農業部農村水保署南投分署牽線下，也將首度輔導位於雲林的綠川青森及南投的湯瑪斯茶葉聯盟。

8個團隊的負責人中，有6位是二代接班，2位來自青創聯盟，其中有人曾從事電子業或房仲業務，也有人從英國留學歸來。

捐助人代表魏應充表示，過去基金會在推動全國性的加速器計畫時，觀察許多返鄉創業的青農也面臨發展瓶頸，因此推出食農創生計畫，透過業師群集思廣益協助，讓創業過程少走一點冤枉路，過去在彰化試點辦理有不錯的成效，今年擴大輔導雲林、南投的團隊。

將提供4個月業師現地輔導，並邀請壽米屋、蕈優生技、聯米國際及萬生生技等企業，以經費贊助、擔任業師、場地提供及活動串接等方式共同推動計畫，也將提供8家團隊群眾募資、行銷曝光等資源，預計11月進行成果發表，期能透過計畫推動，為各青年農民團隊挹注資源，使其在市場、行銷資源、人力上添上成長翅膀，強化品牌與市場連結。