中鼎集團 企業永續評比奪首獎

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中鼎集團以工程本業長期投入ESG發展，績效卓著，日前一舉拿下遠見雜誌舉辦ESG企業永續評比三項大獎，包括：「服務業綜合績效」首獎、「人才發展」及「低碳營運」兩大楷模獎，其中綜合績效獎已連三年獲獎，中鼎集團總裁余俊彥親自出席領獎。

余俊彥表示，中鼎是「台灣第一，全球百大」的統包工程集團，須責無旁貸將永續思維融入專案執行中，以打造一座座對地球友善的綠色工程，並自許為地球永續把關者，致力為地球永續作好把關，且攜手業界和供應鏈共同發揮最大影響力，善盡企業公民責任。

而中鼎在公司治理面，力求誠信透明，業績穩定成長。2023年集團新簽約1,118億元，並以在建工程3,469億元、合併營收1,035億元，雙雙創下歷史新高紀錄；在環境面向，除兼顧經濟與環境的「綠色工程」為業務拓展主力，並通過「科學基礎減碳目標倡議」（SBTi），以1.5°C目標設定減碳期程，預計於2030年減量45％，2050年達成淨零。

在生物多樣性方面，承諾達成2050年「自然與生物多樣性無淨損失」、「淨正向影響」與「零毀林」標準，成為全球首批自然相關財務揭露（TNFD）先行者企業。在社會面向，中鼎重視人才發展，並積極建立多元、平等、共融職場，而中鼎教育基金會以永續教育為主軸，協助國家培育優秀人才，並成為聯合國氣候變遷綱要公約認可的NGO觀察員之一，中鼎承諾，未來將持續扮演地球永續把關者角色，帶動世界往更美好方向前進。