群光Q1獲利 同期新高

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群光近六個季度營收獲利

群光（2385）第一季獲利寫佳績，毛利率維持在20％以上的高檔，每股稅後純益約2.42元，均寫下歷年同期高點。展望第二季，鍵盤和電源出貨增長帶動之下，營收相比前一季可望有雙位數成長，全年營運逐季增長，毛利率有機會守穩在20％以上，獲利成長將優於營收成長。

群光公布第一季財報，合併營收228.46億元，年增1％，毛利率20.2％，營業利益率10.0％，淨利率7.7％，呈現三率三升。營業利益約22.79億元、年成長28％，稅後純益17.62億元，年增20％，每股稅後純益2.42元，年增18％，其中毛利率、營業利益率、稅後純益、每股稅後純益均創歷年同期新高。

群光表示，第一季三大產品線中，鍵盤表現最為出色，相比去年同期有雙位數成長，主要由筆電鍵盤貢獻，其中又以高單價的LED背光鍵盤表現最為亮眼。去年下半年PC／NB急單湧現，LED背光筆電鍵盤滲透率向上提升，去年全年達43％，今年第一季的滲透率增至44％。近年群光推展高附加價值的AI影像產品，今年第一季智慧視訊產品以及車用駕駛監測系統成長超過10倍，運動攝影機營收倍增，商用影像監測系統成長3成。

展望第二季，雖然是傳統淡季，但預期在鍵盤和電源產品帶動下，營收可望雙位數季增。群光公布4月份自結合併營收77.63億元、月增％，累計1～4月合併營收達306.09億元，與去年同期持平。

全年來看，市場逐步回溫，群光PC／NB產品營收可望回升，且產品組合可望持續優化。以LED背光筆電鍵盤滲透率為例，今年第一季已明顯回升，並可維持上升趨勢，有利於增加高單價鍵盤營收比重。另外，自第二季起搭載Copilot key的鍵盤陸續出貨，預期今年下半年所有搭載Windows 11的機種都將搭配新型鍵盤，推升鍵盤替換需求。

AI影像產品組合方面，群光以獲利為導向，包含智慧視訊會議系統、駕駛監測系統、商用監測影像產品以及運動攝影機等，高附加價值產品占比將逐步提升。另外，AI PC機種陸續增加筆電影像模組產品功能，如增加臉部辨識功能、加裝感應器以控制螢幕明暗，將電池使用時間最佳化、及提升視訊會議的影像及聲音品質等，在產品規格持續提升下，將有利於單價提升。