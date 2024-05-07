聯詠法說行情可期 大摩喊漲

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摩根士丹利看聯詠法說情境分析

台股上市櫃企業法說會旺季如火如荼開展中，電子指標股獲得關愛目光，摩根士丹利證券指出，聯詠（3034）第二季營收與毛利率展望，加上對ASIC投資變化，將是牽動股價表現的重要催化劑（catalyst），歸納各種情境，研判聯詠法說後8成機率上漲，最高漲幅有望衝刺漲停。

聯詠即將於7日盤後召開法說會，摩根士丹利證券目前對聯詠持高度正面評價，看好股價表現在面板驅動IC（DDI）供應鏈中格外突出。儘管智慧機仍較為疲軟，幸好，聯詠自第二季起將開始出貨OLED DDI給美系OEM客戶，換算每月可貢獻營收比重超過1成，且產品毛利率又高於公司平均。

大尺寸面板驅動IC（LDDI）業務方面，大摩認為，雖然面板漲價趨勢下半年可放緩，然面板客戶產能利用率提高，仍將推升同期間的LOOI出貨量。再者，由世界近期的強勢表現來看，有利聯詠第二季前景。

摩根士丹利從第二季營收財測季增率、毛利率預測區間上緣、投資ASIC使營業費用增加的幅度等角度切入，推導出四項情境。首先，最樂觀狀況是，本季營收季增15％以上、單季毛利率區間上緣42.5％，AI ASIC並未讓營業費用增加，則股價在法說會後可望飆漲，問鼎漲停板。

其餘偏樂觀情況，包括：營收季增10％～15％、毛利率上緣41.5％、AI ASIC使營業費用增加0～1個百分點，則股價有望大漲5％～10％；若營收季增5％～10％、毛利率上緣40.5％、AI ASIC使營業費用增加1～2個百分點，如此股價漲幅為0～5％。

上述三種情境發生機率各為15％、25％、40％，也就是說，聯詠法說浮現正面訊號，且帶動股價上揚的機會，合計高達8成。

相反地，若聯詠第二季營收財測僅季持平至季增5％，第二季毛利率區間上緣又只有39.5％，AI ASIC使營業費用增加2～3個百分點，這樣的情況恐使聯詠股價拉回0～5％。不過，此悲觀情境發生機率僅20％。