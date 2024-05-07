持股逾5%須申報 5/10施行

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

證券交易法第43條之1第1項條文修正，大量取得公開發行公司股份申報及公告門檻從10％調降至5％，本周五（5月10日）起施行；臺灣證券交易所統計，適用申報新制上市公司持股超過5％股東高達一千餘人，提醒申報義務人，應於規定期限內（5月20日前）申報。

另有排外條款，政府管理的退休及保險基金相關業者（如勞動基金等政府基金），於持股計算基準日（每年6月30日及12月31日）取得股份超過5％以上，適用特別申報制於每半年定期申報及公告，並簡化應行申報事項。

證交所說明，大量取得股份申報及公告門檻調降至5％申報，須申報書改經由公開資訊觀測站上傳檔案（PDF檔）即屬完成申報，並由公開資訊觀測站系統轉知被取得股份之公司、證交所或櫃買中心。

證交所指出，取得人於今年5月10日前已取得任一公開發行公司持股超過5％而未超過10％，且繼續持有至施行日，應於施行日起10日內、5月20日前，辦理初次申報及公告，並簡化申報及公告事項；至於在新制實施日（5月10日）後，才取得持股超過5％者，則須辦理初次申報及公告。

證交所表示，因適用申報新制上市公司持股超過5％股東高達一千餘人，提醒取得人應視其股票持有時點及持股變動情形，參考以下5種態樣辦理初次取得申報及公告：一、公發前即取得持股超過5％、未超過10％，之後均維持超過5％、未超過10％；或公發前取得10％，曾降至10％以下，之後均維持超過5％、未超過10％。此兩種情況皆須提供相關佐證資料後，可不須申報。

二、公發前即取得持股超過5％、未超過10％，公發後降至5％以下，其後再增加超過5％惟未超過10％，且繼續持有至新制實施日者，須辦理初次申報，並簡化申報及公告事項。

三、5月10日之前，「曾」依證交法第43條第1項負有申報及公告義務者（即公發後持股低於或等於10％，之後又再取得超過10％，或有新增共同取得人等情形），喪失原始大量持股股東資格，仍應公告申報。如持股超過5％、未超過10％且繼續持有至施行日，須辦理初次申報，並簡化申報及公告事項。

四、公發後才取得持股超過5％、未超過10％，且繼續持有至新制施行日者，須辦理初次申報及公告，並簡化申報及公告事項。

五、新制實施日後才取得持股超過5％者，須辦理初次申報及公告。