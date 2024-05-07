13檔營收強強滾 法人連敲

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隨著4月營收公布截止的5月10日接近，不少上市櫃公司已經率先公告，一詮（2486）、威剛（3260）、永信建（5508）、鴻海（2317）等在公布營收後，股價再引發一波漲勢，法人表示，自美聯準會（Fed）因通膨數據趨緩，鴿派釋出今年仍會降息訊息，市場資金轉向青睞基本面。

據統計，盤面上有矽格、台表科、鴻海、南亞科、台灣高鐵、天鈺、富采、慧洋-KY、一詮、威剛、永信建、順達、台星科等13檔個股，4月營收率先公布並相較於去年同期增長136.46％～1.57％不等，且三大法人近五日積極買超7.9萬張到2,000張之間囤貨，除了慧洋-KY近五日漲幅平盤，其餘皆為正向介於27.62％～1.83％。

華南投顧董事長儲祥生、台新投顧副總經理黃文清表示，FOMC決議維持利率不變，且排除再升息可能，儘管聯準會官員對通膨能否穩定下降至2％目標尚未有足夠信心，不過當前政策重點轉向需要維持現行利率多久時間，投顧法人則調整2024全年降息碼數至2碼，預期今年仍會降息的情況下，市場資金回歸基本面選股，轉向業績良好的個股布局。

LED導線架廠一詮4月營收繳出亮眼表現，年增13.75％，加上傳出旗下高階均熱片切入晶圓代工廠CoWoS供應鏈，6日股價開高勁揚，盤中直衝漲停板82元、創歷史新高價，外資連二賣轉買8,426張，回心轉意強力回補。

鴻海5日盤後公布4月營收達5,108.96億元、創歷年同期新高，主要受惠AI雲端產品顯著成長；展望第二季，營運預估將呈現季增、年增表現。

法人表示，從鴻海四大產品線來看，4月電腦終端因客戶拉貨動能較大，比3月強勁成長。消費智能、元件及其他產品主要業務相關零組件出貨增加，雲端網路因AI拉貨動能增加而有顯著成長。