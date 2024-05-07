＊除權息：力士
＊法說會：環球晶、明基材、雃博、文曄、聯詠、百容、玉山金、來頡、聚陽、雅茗-KY、敦陽科、光寶科
＊注意股票：宏和、吉茂、高興昌、寒舍、京城銀、弘憶股、十銓、光聖、高力、明輝-DR、華友聯一、晶悅、泰偉、波若威、鑫龍騰、旭品、上詮、德晉、天良、信立、亞昕七、寶得利、振發等
＊降融資比率一成及提高融券保證金一成：雷笛克光學、崑鼎、廣寰科
＊恢復原融資比率及原融券保證金成數：健信、邑錡
＊新股申購電腦抽籤：家碩、巧新
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