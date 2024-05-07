美元指數回檔 台股520行情啟動

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

總經與市場分析：美國近期通膨壓力放緩，美國4月非農就業僅增17.5萬人，低於預期的24.3萬，較3月顯著放緩，4月美國失業率小幅提升至3.9％，也高於市場3.8％。就業人口比率從60.3％下降60.2％，重要數據放緩，也顯示美國處於勞動市場恢復平衡、工資溫和上升及通膨降溫的道路上。

數據公布後美元指數應聲走弱，近期美元指數從106.33回落到105，美元指數與台股呈現蹺蹺板，將是台股5月反攻的契機。而蘋果、輝達（NVIDIA）最重要兩間公司近期攜手上漲站回所有均線，休息已久的AI、蘋概族群近期將有不錯的表現，最核心的台積電、鴻海、廣達等可以留意。

美國經濟數據降溫也使得降息的預期上升，目前市場預期7月31日、9月18日兩次會議開始降息的機率分別是35％、68％，市場預期美國將在9月迎來第一次降息。俗話說多頭總是緩漲急跌，伴隨著景氣復甦，以及全球股市經歷過4月的大幅修正，很多績優股投資價值開始浮現。

最近兩個月漲多的重電、電纜等不建議追高，目光可放在台積電相關、AI伺服器、散熱、營建、設備、水資源等產業。

台積電CoWoS產能正陸續開出，業績今年逐季成長上看40元，明年進一步成長至46～47元，長線將往90～1,000元前進，這將是台股下半年最大的底氣。

台股投資方向：近期重要指標蘋果、輝達重回多頭軌道，台股相關供應鏈不會寂寞，台股520行情開始啟動。首先AI產業仍是下半年核心產業，組裝相關的鴻海、廣達將帶頭表態，尤其是鴻海明年每股獲利有機會挑戰2007年的12.35元，明年獲利有望創歷史新高，本益比仍相對低，好戲仍在後頭。

此外Cowos產能開始開出，台積電及設備股如弘塑、萬潤、辛耘等可伺機布局。其餘ODM如緯創、緯穎，散熱的奇鋐、雙鴻，機殼的勤誠、川湖，固態電容的鈺邦等，展望皆樂觀不變。

除了AI與設備，也可留意營建、水資源及生技產業。生技獲利王保瑞4月起併入美國藥廠Upsher-Smith，未來將成為年營收兩百億的藥廠，明年獲利上看40元；文曄4月起併入加拿大通路商Future，合併後未來EPS可以上看20元，本周也將召開法說。

水資源方面，國內台南、新竹海水淡化廠百億標案陸續招標，國內龍頭國統將受惠。冠德總銷達130億元的冠德心天匯四月起陸續交屋，加上子公司根基營造的台積電廠房工程貢獻，今年獲利推估超過七元將創下歷史新高。隨著美元指數回檔，台股修正逐漸告一段落，績優公司終將脫穎而出，都可以好好把握。