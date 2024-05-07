廣明 Q1每股稅後純益0.78元

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廣明（6188）6日董事會通過第一季財報及4月營收。第一季營收21.93億元，年減14％，稅後純益2.16億元，年增9.6％，每股稅後純益0.78元，年增9.8％。廣明4月營收6.59億元，年減5.38％。廣明子公司達明科技協作型機器人手臂今年需求明顯增溫，本周將赴芝加哥參加2024年北美最大自動化技術展，展示負載重量35公斤的大重量手臂TM30S新品，領先市場同級產品。

此外達明機器人將與合作夥伴一同參加台北國際電腦展（Computex），並與微星、雲達（QCT）及西門子等業者共同參展，屆時將展示採用NVIDIA輝達機器人技術平台的相關應用。達明機器人日前赴輝達GTC大會時，與微星科技共同展示AMR（自主移動機器人）應用，可望在台北國際電腦展展出。

除了協作型機器人手臂，廣明最主要的本業為HDD（內接硬碟）、SSD（固態硬碟）、Docking（轉接器），這些產品最主要還是與筆電、手機等消費性電子的終端需求息息相關。該公司認為，消費性電子目前還未見明顯成長力道，因此，對需求面仍持續觀察及觀望。

但第一季因美元匯率走貶，受惠匯兌效益，在第一季營收下滑情況下，獲利仍維持成長。另一方面，因公司管理各方面均上軌道，毛利率也維持在26～27％左右。

廣明6日董事會通過第一季財報及4月營收。第一季營收為21.93億元，年減14％，稅後純益為2.16億元，年增9.6％，每股稅後純益為0.78元，年增9.8％。